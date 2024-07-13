Kisah Timnas Inggris, Punya Impian Hapus Cerita Kelam Final Piala Eropa 2020 di Wembley dengan Juara Euro 2024

KISAH Timnas Inggris yang punya impian hapus cerita kelam final Piala Eropa 2020 di Wembley juara dengan juara Euro 2024 menarik diulas. Kans juara Euro 2024 sendiri dimiliki Timnas Inggris karena kini sudah berhasil melenggang ke babak final.

Ya, Inggris berhasil lolos ke final Euro 2024. The Three Lions -julukan Timnas Inggris akan melawan Spanyol pada partai puncak yang digelar di Olympiastadion Berlin, Jerman, Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Mantan pemain Timnas Inggris, Gary Lineker, menyatakan The Three Lions harus tampil menggila di final Euro 2024 demi menjadi juara. Hal itu diperlukan untuk membayar kegagalan pada Euro 2020, di mana mereka gagal merebut gelar juara, meski sudah lolos ke babak final.

Gary Lineker mengatakan Timnas Inggris pastinya tidak mau kembali gagal menjadi juara Euro di saat-saat menentukan ini. Sebab, pada edisi sebelumnya yang digelar pada 2020, tim itu harus mengakui keunggulan Italia 1-1 (2-3 penalti) dalam laga final di Stadion Wembley, Inggris.

"Mereka berada di final kembali. Mereka berada di final Euro terakhir, tentu saja, dan itu terjadi di Wembley dan berakhir dengan kekecewaan besar," kata Gary Lineker, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (13/7/2024).