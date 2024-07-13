Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Harry Kane atau Jude Bellingham, Ini 1 Pemain Timnas Inggris yang Paling Diwaspadai Rodri di Final Euro 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |07:53 WIB
Bukan Harry Kane atau Jude Bellingham, Ini 1 Pemain Timnas Inggris yang Paling Diwaspadai Rodri di Final Euro 2024
Jude Bellingham dan Harry Kane kala membela Timnas Inggris. (Foto: Reuters)
A
A
A

BERLIN – Gelandang Timnas Spanyol, Rodri, mewaspadai betul ancaman satu pemain Timnas Inggris jelang berhadapan di final Euro 2024. Tetapi, dia bukanlah Harry Kane atau Jude Bellingham.

Rodri justru menyebut nama Phil Foden sebagai pemain yang paling diwaspadai menjelang berhadapan dengan Inggris di final Euro 2024. Rodri mengatakan, Foden bisa menjadi pembeda dalam laga tersebut.

Phil Foden

Ya, Timnas Spanyol akan berhadapan dengan Inggris di Olympiastadion, Berlin, Jerman pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini merupakan pertemuan kelima bagi kedua tim di turnamen Euro.

Pada empat laga sebelumnya, La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- unggul telak dengan empat kemenangan. Walau begitu, laga kali ini terasa berbeda karena mengingat kekuatan kedua tim.

Rodri mengakui Timnas Inggris memang ‘pasif’ sepanjang perjalanan menuju final Euro 2024. Namun demikian, gelandang Manchester City itu mengatakan The Three Lions -julukan Timnas Inggris- memiliki banyak pemain berbahaya.

Salah satunya adalah Phil Foden. Meski belum mencetak gol, Rodri mengakui pemain berusia 24 tahun itu mampu membuat perbedaan dalam pertandingan. Menurutnya, Foden adalah ahli dalam membuat kerusakan di lini pertahanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/11/1634855/kevin-diks-cs-terpuruk-borussia-monchengladbach-terjebak-di-zona-merah-bii.webp
Kevin Diks Cs Terpuruk, Borussia Monchengladbach Terjebak di Zona Merah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/18/pelatih_juventus_igor_tudor_foto_x_juventus.jpg
Igor Tudor di Ujung Tanduk, Juventus Siapkan Empat Kandidat Pengganti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement