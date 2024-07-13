Bukan Harry Kane atau Jude Bellingham, Ini 1 Pemain Timnas Inggris yang Paling Diwaspadai Rodri di Final Euro 2024

BERLIN – Gelandang Timnas Spanyol, Rodri, mewaspadai betul ancaman satu pemain Timnas Inggris jelang berhadapan di final Euro 2024. Tetapi, dia bukanlah Harry Kane atau Jude Bellingham.

Rodri justru menyebut nama Phil Foden sebagai pemain yang paling diwaspadai menjelang berhadapan dengan Inggris di final Euro 2024. Rodri mengatakan, Foden bisa menjadi pembeda dalam laga tersebut.

Ya, Timnas Spanyol akan berhadapan dengan Inggris di Olympiastadion, Berlin, Jerman pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini merupakan pertemuan kelima bagi kedua tim di turnamen Euro.

Pada empat laga sebelumnya, La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- unggul telak dengan empat kemenangan. Walau begitu, laga kali ini terasa berbeda karena mengingat kekuatan kedua tim.

Rodri mengakui Timnas Inggris memang ‘pasif’ sepanjang perjalanan menuju final Euro 2024. Namun demikian, gelandang Manchester City itu mengatakan The Three Lions -julukan Timnas Inggris- memiliki banyak pemain berbahaya.

Salah satunya adalah Phil Foden. Meski belum mencetak gol, Rodri mengakui pemain berusia 24 tahun itu mampu membuat perbedaan dalam pertandingan. Menurutnya, Foden adalah ahli dalam membuat kerusakan di lini pertahanan.