UEFA Ubah Aturan 1 Hari Jelang Final Euro 2024, Untungkan Penyerang Timnas Inggris Harry Kane!

UEFA ubah aturan 1 hari jelang final Euro 2024. Peraturan itu berkaitan dengan top skor Euro 2024. Aturan baru ini pun bisa menguntungkan penyerang Timnas Inggris, Harry Kane.

Dilansir dari The Express, Sabtu (13/7/2024), UEFA mengubah peraturan di Euro 2024 hanya selang sehari sebelum laga final digelar. UEFA mengubah peraturan dengan mengizinkan beberapa pemain bisa mendapat gelar top skor Euro 2024 jika jumlah golnya sama karena tak melihat jumlah assist yang dicetak.

Diketahui kini, penyerang Timnas Inggris, Harru Kane telah mencetak tiga gol di Euro 2024. Gol itu tercipta kala melawan Denmark, Slovakia, dan Belanda.

Jumlah gol Kane saat ini setara dengan pencetak gol terbanyak Euro 2024, yakni sang penggawa Timnas Spanyol, Dani Olmo. Namun, Olmo secara teknis memimpin daftar top skor sementara Euro 2024 karena juga mencetak dua assist.

Selain Dani Olmo dan Harry Kane, ada empat pemain lainnya yang juga telah mencetak tiga gol di Euro 2024. Mereka adalah Georges Mikautadze dari Georgia, Cody Gakpo dari Belanda, Ivan Schranz dari Slovakia, dan Jamal Musiala dari Jerman.

Tetapi, koleksi gol keempat pemain itu dipastikan takkan bertambah. Sebab, tim-tim yang mereka bela gagal lolos ke final Euro 2024.