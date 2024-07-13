Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Euro 2024: Ollie Watkins Siap Jadi Pahlawan Inggris Lagi

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |06:49 WIB
Final Euro 2024: Ollie Watkins Siap Jadi Pahlawan Inggris Lagi
Ollie Watkins kala membela Timnas Inggris. (Foto: Reuters)
A
A
A

BERLIN – Penyerang Timnas Inggris, Ollie Watkins, menatap penuh optimis laga final Euro 2024. Dia memastikan siap jadi pahlawan Inggris lagi.

The Three Lions -julukan Timnas Inggris- akan bersua dengan Spanyol di final Euro 2024. Pertandingan itu akan dihelat di Olympiastadion, Berlin, Jerman pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Ollie Watkins

Laga tersebut akan menjadi peluang emas bagi Timnas Inggris untuk menyabet trofi Euro pertamanya. Terlebih, ini merupakan pertama kalinya The Three Lions masuk ke final turnamen major tanpa status tuan rumah.

Watkins yang sebelumnya merupakan pahlawan kemenangan Inggris atas Belanda sangat bersemangat. Pemain berusia 28 tahun itu menegaskan siap menjadi pahlawan lagi jika dibutuhkan oleh Timnas Inggris.

"Saya punya semangat yang membara. Saya siap kapan pun saya dipanggil. Semoga saya mendapat panggilan untuk tampil di lapangan dan bisa berprestasi,” kata Watkins, dilansir dari laman resmi Federasi Sepak Bola Inggris (FA), Sabtu (13/7/2024).

Halaman:
1 2
      
