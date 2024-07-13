Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Inggris di Euro 2024 yang Pernah Kalahkan Spanyol di Final Piala Dunia U-17 2017, Nomor 1 Phil Foden!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |06:01 WIB
3 Pemain Timnas Inggris di Euro 2024 yang Pernah Kalahkan Spanyol di Final Piala Dunia U-17 2017, Nomor 1 Phil Foden!
Phil Foden pernah mengalahkan Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2017. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Inggris di Euro 2024 yang pernah mengalahkan Spanyol di final Piala Dunia U-17 2017 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, final Euro 2024 mempertemukan Timnas Spanyol vs Inggris di Olympiastadion Berlin, Jerman, Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Timnnas Spanyol membidik trofi Keempat di ajang Euro. Sementara itu, The Three Lions -julukan Timnas Inggris- berjuang mendapatkan trofi pertama di turnamen antarnegara Eropa ini.

Demi mengalahkan Spanyol, Timnas Inggris dapat menggantungkan harapan kepada tiga pemainnya. Dibilang begitu karena tiga pemain ini berpengalaman mengalahkan Spanyol di ajang prestisius, yakni final Piala Dunia U-17 2017.

Bertemu di partai puncak saat itu, Timnas Inggris U-17 menghajar Spanyol U-17 dengan skor 5-2! Di skuad Timnas Spanyol U-17 saat itu, hanya Ferran Torres yang menembus tim senior Spanyol saat ini. Sementara itu, di kubu Inggris ada tiga nama yang kini eksis tim di senior. Siapa saja?

Berikut 3 pemain Timnas Inggris di Euro 2024 yang pernah kalahkan Spanyol di final Piala Dunia U-17 2017:

3. Conor Gallagher

Conor Gallagher

Conor Gallagher kala itu masuk di menit 87 menggantikan Josh McEacran, ketika skor 4-2 untuk keunggulan Inggris. Berselang semenit setelah gelandang Chelsea ini masuk, Inggris U-17 mencetak gol pamungkas via Phil Foden.

Di Piala Dunia U-17 2017, Gallagher main empat kali dari tujuh penampilan yang dilakoni Timnas Inggris U-17. Dari empat laga itu, hanya satu kali Gallagher main sebagai starter.

Halaman:
1 2
      
