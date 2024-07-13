Timnas Inggris Juara Euro 2024, Declan Rice Sampaikan Janji Aneh

GELANDANG Timnas Inggris, Declan Rice, menyampaikan janji aneh jika skuad The Three Lions -julukan Timnas Inggris- juara Euro 2024. Ia mengaku akan minum bir tanpa campuran apa pun, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Sesuai jadwal, Timnas Inggris akan menantang Spanyol di final Euro 2024 yang dilangsungkan di Olympiastadion Berlin, Jerman, Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB. Peluang Inggris menjadi juara sangat terbuka melihat performa impresif yang mereka tunjukkan di semifinal saat menumbangkan Belanda.

(Declan Rice saat mendapat arahan dari pelatih Timnas Inggris Gareth Southgate. (Foto: REUTERS)

Jika Inggris menjadi juara, Declan Rice siap melakukan sesuatu yang sejatinya dilakukan banyak pemain sepakbola, yakni meminum bir. Sebelum final Euro 2020 pada 2021, pemain Arsenal itu mengungkapkan tak pernah minum satu pint bir pun seumur hidupnya.

Dedikasi itu yang membuatnya menjelma menjadi pemain hebat dengan banderol 100 juta Poundsterling (Rp2 triliun) dan mencatatkan lebih dari 50 penampilan untuk Timnas Inggris. Akan tetapi, ia siap mengubah kebiasaan itu jika berhasil juara Euro 2024.

“Saya ingat itu. Sejak saat itu, saya minum bir, tetapi saya minum dengan sedikit limun,” kata Declan Rice mengenang ucapannya, seperti dilansir dari FourFourTwo, Sabtu (13/7/2024).