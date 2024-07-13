Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |09:25 WIB
Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
Para pemain Timnas Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL lengkap siaran langsung Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024 menarik diulas. Sebab, kiprah Welber Jardim cs dalam membawa Timnas Indonesia U-19 berjaya di Tanah Air akan jadi sorotan.

Ya, Timnas Indonesia U-19 akan segera memulai perjalanannya di Piala AFF U-19 2024. Ajang itu akan digelar mulai 17 hingga 29 Juli 2024.

Timnas Indonesia U-19

Timnas Indonesia U-19 akan punya motivasi lebih untuk berjaya di ajang Piala AFF U-19 2024. Pasalnya, Piala AFF U-19 2024 akan dihelat di Indonesia, tepatnya di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Ada dua stadion di Surabaya yang akan digunakan menggelar Piala AFF U-19 2024. Pertama, ada Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) yang memang kerap dipakai Timnas Indonesia berbagai kelompok usia berlaga. Lalu kedua, ada Stadion Gelora 10 November.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-19 akan tergabung di Grup A. Pasukan Indra Sjafri nantinya akan bersaing melawan Timor Leste, Kamboja, dan juga Filipina di fase grup untuk berebut tiket ke semifinal Piala AFF U-19 2024.

Pasalnya diketahui, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke semfinal Piala AFF U-19 2024. Untuk melengkapi 3 juara grup yang lolos ke semifinal, nantinya 1 runner-up terbaik akan juga melenggang ke babak empat besar.

Jelang memulai perjalanan di Piala AFF U-19 2024, PSSI sudah mengumumkan daftar pemain yang siap memperkuat Timnas Indonesia U-19. Sejumlah pemain diaspora pun siap mentas, di antaranya ada Welber Jardim Halim yang berlaga bersama klub Brasil, yakni Sao Paolo, dan juga ada Jens Raven yang membela klub Belanda, yakni Dordrecht U-21.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634691/afc-champions-league-elite-dari-mahrez-hingga-nunez-saksikan-pertarungannya-secara-live-di-rcti-fei.webp
AFC Champions League Elite! Dari Mahrez hingga Nunez, Saksikan Pertarungannya Secara LIVE di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/kejuaraan_senam.jpg
Abiyu Rafi Jadi yang Terbaik dari Indonesia di Kualifikasi Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement