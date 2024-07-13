Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024

JADWAL lengkap siaran langsung Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024 menarik diulas. Sebab, kiprah Welber Jardim cs dalam membawa Timnas Indonesia U-19 berjaya di Tanah Air akan jadi sorotan.

Ya, Timnas Indonesia U-19 akan segera memulai perjalanannya di Piala AFF U-19 2024. Ajang itu akan digelar mulai 17 hingga 29 Juli 2024.

Timnas Indonesia U-19 akan punya motivasi lebih untuk berjaya di ajang Piala AFF U-19 2024. Pasalnya, Piala AFF U-19 2024 akan dihelat di Indonesia, tepatnya di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Ada dua stadion di Surabaya yang akan digunakan menggelar Piala AFF U-19 2024. Pertama, ada Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) yang memang kerap dipakai Timnas Indonesia berbagai kelompok usia berlaga. Lalu kedua, ada Stadion Gelora 10 November.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-19 akan tergabung di Grup A. Pasukan Indra Sjafri nantinya akan bersaing melawan Timor Leste, Kamboja, dan juga Filipina di fase grup untuk berebut tiket ke semifinal Piala AFF U-19 2024.

Pasalnya diketahui, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke semfinal Piala AFF U-19 2024. Untuk melengkapi 3 juara grup yang lolos ke semifinal, nantinya 1 runner-up terbaik akan juga melenggang ke babak empat besar.

Jelang memulai perjalanan di Piala AFF U-19 2024, PSSI sudah mengumumkan daftar pemain yang siap memperkuat Timnas Indonesia U-19. Sejumlah pemain diaspora pun siap mentas, di antaranya ada Welber Jardim Halim yang berlaga bersama klub Brasil, yakni Sao Paolo, dan juga ada Jens Raven yang membela klub Belanda, yakni Dordrecht U-21.