Ini Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Main di Liga 1 Turki, Peringkat 9 di Eropa!

Ada pemain Timnas Indonesia yang tergabung bersama klub Liga 1 Turki. (Foto: PSSI)

RONALDO Kwateh satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang main di Liga 1 Turki. Lantas, bukannya Ronaldo Kwateh bermain di klub Liga 2 Turki, Bodrumspor?

Medio Februari 2023, Ronaldo Kwateh resmi bergabung dengan Bodrumspor. Gabung Bodrumspor membuat Ronaldo Kwateh diharapkan tumbuh sebagai pesepakbola jempolan.

(Ronaldo Kwateh gabung Bodrum FK pada Februari 2023. (Foto: Instagram/@ronaldokwateh7)

Sayangnya, cedera panjang mendera penyerang Keturunan Liberia-Indonesia ini sehingga belum kunjung menjalani debut bersama tim utama Bodrumspor. Di saat bersamaan, Bodrumspor yang kini lebih dikenal sebagai Bodrum FK promosi ke Liga 1 Turki 2024-2025 atau Super Lig Turkey.

Kepastian itu didapat Bodrum FK setelah finis di posisi empat musim reguler. Finis Keempat membuat mereka menjalani playoff promosi yang mempertemukan tim-tim peringkat empat sampai delapan.

Singkat kata, Bodrum FK promosi ke Liga 1 Turki 2024-2025 setelah menang 3-1 atas Sakaryaspor di final playoff. Di musim 2024-2025, Bodrum FK akan mentas di kasta teratas Liga Turki.

Liga 1 Turki tak bisa diremehkan. Mengutip dari laman resmi UEFA, Liga 1 Turki menempati peringkat 9 di Eropa.