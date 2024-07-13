Shin Tae-yong Bahagia, Timnas Indonesia Diperkuat 3 Penyerang Keturunan Tambahan di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pasti semringah karena Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 3 penyerang Keturunan tambahan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, medio September 2024 hingga Juni 2025, Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia tergabung di Grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China dan Bahrain. Demi bersaing dengan negara-negara di atas, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain keturunan tambahan, khususnya di lini depan.

(Jens Raven resmi jadi WNI 2 pekan lalu. (Foto: PSSI)

Pemain tambahan di lini depan dibutuhkan karena barisan ujung tombak skuad Garuda tampil melempem dalam beberapa laga terakhir. Untuk babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024, Shin Tae-yong setidaknya sudah mendapatkan dua penyerang tambahan di tangan, yakni Jens Raven dan Mauresmo Hinoke.

Jens Raven resmi menjadi Warga Negara (WNI) sejak dua pekan lalu dan telah tersedia memperkuat Timnas Indonesia. Penyerang FC Dordrecht U-21 ini bahkan lebih dulu dijajal di Timnas Indonesia U-19 yang turun di Piala AFF U-19 2024 Surabaya pada 17-29 Juli 2024.

Sementara itu, Mauresmo Hinoke dikonfirmasi segera menjalani proses naturalisasi. Berhubung diproyeksikan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 pada 25-29 September 2024, Mauresmo Hinoke bakal dikebut proses naturalisasinya.

Bukan tak mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan dari sekarang, Mauresmo Hinoke sudah memegang paspor Indonesia. Proses naturalisasi Calvin Verdonk dapat dijadikan contoh.