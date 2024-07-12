Jadwal Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024: Menanti Aksi Jens Raven dan Welber Jardim

JADWAL Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Piala AFF U-19 2024 sendiri bermain di Surabaya, Indonesia, mulai 17 Juli 2024 dan berakhir pada 29 Juli 2024.

Piala AFF U-19 2024 akan fokus digelar di Surabaya saja, dengan menyediakan dua venue, yakni Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) dan Stadion Gelora 10 November 2024. Total ada 12 tim yang berpartisipasi, di mana terbagi menjadi tiga grup yang berisikan masing-masing empat tim.

Timnas Indonesia U-19 yang berstatus tuan rumah tentu berada di Grup A. Nantinya Garuda Nusantara akan bersaing melawna Filipina U-19, Kamboja U-19, dan Timor Leste U-19.

Hanya juara grup dan satu runner-up terbaik di fase grup tersebut yanhg berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024. Andai pasukan indra Sjafri menjadi juara Grup A, maka mereka akan melawan juara grup C atau runner-up terbaik yang berasal dari Grup B.

Untuk bisa bersinar di turnamen Piala AFF U-19 2024, Indra Sjafri sudah menyiapkan Garuda Nusantara sebaik mungkin. Pemusatan latihan sudah digelar jauh-jauh hari.

Bahkan pada awal Juni 2024 lalu, Timnas Indonesia U-19 berkesempatan untuk latihan di turnamen Toulon Cup 2024. Hasil dari melawan tim-tim muda dari berbagai belahan dunia itu adalah permainan Garuda Nusantara kini semakin meningkat.