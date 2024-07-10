Spanyol Kalahkan Prancis di Semifinal Euro 2024, Dani Olmo: Kami Layak ke Final!

GELANDANG Timnas Spanyol, Dani Olmo memberikan komentar usai timnya berhasil mengalahkan Prancis di Semifinal Euro 2024. Bermain di Allianz Arena, Rabu (10/7/2024) dini hari WIB, tim matador menang dengan skor tipis 2-1.

Dani Olmo menjadi salah satu pahlawan Spanyol usai mencetak gol ke gawang Prancis di laga kali ini. Sementara satu gol La Furia Roja lainnya dicetak Lamine Yamal.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Prancis berhasil unggul lebih dulu lewat gol Kolo Muani pada menit kedelapan. Namun, Spanyol yang tampil luar biasa berhasil membalikkan keadaan dan merebut kemenangan di laga kali ini.

"Sekarang kami sangat dekat (untuk gelar juara). Kami tinggal selangkah lagi. Kami memiliki tim yang luar biasa dan kami bekerja keras untuk mencapai semua ini," ujar Dani Olmo di laman resmi UEFA.

Lebih lanjut, Dani Olmo menilai Spanyol memang layak menang atas Prancis. Menurutnya, tim matador bermain lebih baik dan pantas untuk melaju ke partai final.