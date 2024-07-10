Hasil Timnas Spanyol vs Prancis di Semifinal Euro 2024: Menang 2-1, La Furia Roja ke Final

TIMNAS Spanyol memastikan tiket ke Final Euro 2024. Kepastian itu terjadi usai La Furia Roja sukses mengalahkan Prancis di babak empat besar.

Kedua tim saling berhadapan di Allianz Arena, Rabu (10/7/2024). Sempat tertinggal, Spanyol membalikkan keadaan dan menutup laga dengan skor akhir 2-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan langsung berjalan dengan tempo cepat sejak awal di mulai. Para penggawa Spanyol bergerak ke arah lini pertahanan Prancis untuk mencari peluang.

Namun, Kolo Muani berhasil membuat kejutan dengan membawa Prancis memimpin di menit ke-8. Kolo Muani menceploskan bola ke gawang dengan tandukannya usai memanfaatkan umpan kiriman Kylian Mbappe.

Beberapa menit berselang, Spanyol yang tertinggal langsung memberikan respons di menit ke-21. Lamine Yamal mencetak gol indah dengan kaki kirinya ke gawang Mike Maignan.

Hanya empat menit setelahnya, tim matador berhasil membalikkan kedudukan lewat gol Dani Olmo. Tidak ada gol tambahan tercipta, skor 2-1 untuk keunggulan Spanyol bertahan sampai turun minum.