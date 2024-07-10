Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Spanyol vs Prancis di Semifinal Euro 2024: Menang 2-1, La Furia Roja ke Final

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |03:56 WIB
Hasil Timnas Spanyol vs Prancis di Semifinal Euro 2024: Menang 2-1, <i>La Furia Roja</i> ke Final
Spanyol menang 2-1 atas Prancis di Semifinal Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Spanyol memastikan tiket ke Final Euro 2024. Kepastian itu terjadi usai La Furia Roja sukses mengalahkan Prancis di babak empat besar.

Kedua tim saling berhadapan di Allianz Arena, Rabu (10/7/2024). Sempat tertinggal, Spanyol membalikkan keadaan dan menutup laga dengan skor akhir 2-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan langsung berjalan dengan tempo cepat sejak awal di mulai. Para penggawa Spanyol bergerak ke arah lini pertahanan Prancis untuk mencari peluang.

Namun, Kolo Muani berhasil membuat kejutan dengan membawa Prancis memimpin di menit ke-8. Kolo Muani menceploskan bola ke gawang dengan tandukannya usai memanfaatkan umpan kiriman Kylian Mbappe.

Beberapa menit berselang, Spanyol yang tertinggal langsung memberikan respons di menit ke-21. Lamine Yamal mencetak gol indah dengan kaki kirinya ke gawang Mike Maignan.

Hanya empat menit setelahnya, tim matador berhasil membalikkan kedudukan lewat gol Dani Olmo. Tidak ada gol tambahan tercipta, skor 2-1 untuk keunggulan Spanyol bertahan sampai turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/49/1633445/formula-1-united-states-grand-prix-2025-minggu-ini-saksikan-balapan-lengkapnya-di-vision-kll.webp
Formula 1 United States Grand Prix 2025 Minggu Ini, Saksikan Balapan Lengkapnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/francesco_bagnaia.jpg
Jadwal Lengkap MotoGP Australia 2025: Siapa Rajai Negeri Kanguru?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement