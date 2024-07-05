Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ilkay Gundogan Waspadai Lamine Yamal dan Rodri Jelang Jerman vs Spanyol di Perempat Final Euro 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |07:38 WIB
Ilkay Gundogan Waspadai Lamine Yamal dan Rodri Jelang Jerman vs Spanyol di Perempat Final Euro 2024
Gelandang Timnas Jerman, Ilkay Gundogan (Foto: Reuters)
A
A
A

GELANDANG Timnas Jerman, Ilkay Gundogan, terang-terangan bakal mewaspadai dua pemain Spanyol, Lamine Yamal dan Rodri. Gundogan mengakui dua pemain itu bisa menjadi ancaman serius untuk Der Panzer.

Sebagaimana diketahui, Jerman akan bersua Spanyol di babak perempat final Euro 2024. Kedua kesebelasan rencananya bakal bentrok di Stuttgart Arena, Stuttgart, Jerman, Jumat (5/7/2024) pukul 23.00 WIB.

Jelang laga tersebut, Gundogan cukup akrab dengan kekuatan La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol. Mengingat, dia saat ini bermain untuk Barcelona di Liga Spanyol. Kemudian juga ada sosok yang akrab olehnya di skuad Spanyol, yakni Yamal dan Rodri.

Menyoal Yamal, Gundogan mengakui kualitas bocah berusia 16 tahun tersebut. Apalagi, Yamal sejauh ini sudah mengemas dua assist bersama Spanyol di Euro 2024. Walaupun menurutnya, rekan setimnya di Barcelona itu masih butuh jam terbang.

“Apa yang membuat Lamine begitu istimewa adalah dia memainkan sepak bola fantastis pada level yang sangat-sangat tinggi pada usia 16 tahun. Ketika Anda melihat cara dia bermain dan tingkat kedewasaannya, dia tampil fantastis dan menyenangkan untuk ditonton,” kata Gundogan, mengutip dari situs UEFA, Jumat (5/7/2024).

“Tentu saja, dia masih harus menempuh jalan panjang. Dia masih harus banyak belajar tetapi melakukan banyak hal di usia 16 tahun adalah hal yang luar biasa,” sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631361/timnas-indonesia-gagal-lolos-ke-piala-dunia-2026-usai-ditekuk-irak-xsh.webp
Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026 usai Ditekuk IrakÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/bintang_timur_surabaya.jpg
Hasil Pro Futsal League: Drama 9 Gol! Bintang Timur Surabaya Kalahkan Nanzaby FC Bintan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement