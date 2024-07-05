Ilkay Gundogan Waspadai Lamine Yamal dan Rodri Jelang Jerman vs Spanyol di Perempat Final Euro 2024

GELANDANG Timnas Jerman, Ilkay Gundogan, terang-terangan bakal mewaspadai dua pemain Spanyol, Lamine Yamal dan Rodri. Gundogan mengakui dua pemain itu bisa menjadi ancaman serius untuk Der Panzer.

Sebagaimana diketahui, Jerman akan bersua Spanyol di babak perempat final Euro 2024. Kedua kesebelasan rencananya bakal bentrok di Stuttgart Arena, Stuttgart, Jerman, Jumat (5/7/2024) pukul 23.00 WIB.

Jelang laga tersebut, Gundogan cukup akrab dengan kekuatan La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol. Mengingat, dia saat ini bermain untuk Barcelona di Liga Spanyol. Kemudian juga ada sosok yang akrab olehnya di skuad Spanyol, yakni Yamal dan Rodri.

Menyoal Yamal, Gundogan mengakui kualitas bocah berusia 16 tahun tersebut. Apalagi, Yamal sejauh ini sudah mengemas dua assist bersama Spanyol di Euro 2024. Walaupun menurutnya, rekan setimnya di Barcelona itu masih butuh jam terbang.

“Apa yang membuat Lamine begitu istimewa adalah dia memainkan sepak bola fantastis pada level yang sangat-sangat tinggi pada usia 16 tahun. Ketika Anda melihat cara dia bermain dan tingkat kedewasaannya, dia tampil fantastis dan menyenangkan untuk ditonton,” kata Gundogan, mengutip dari situs UEFA, Jumat (5/7/2024).

“Tentu saja, dia masih harus menempuh jalan panjang. Dia masih harus banyak belajar tetapi melakukan banyak hal di usia 16 tahun adalah hal yang luar biasa,” sambungnya kemudian.