Perempatfinal Euro 2024: Rodri Tegaskan Spanyol Bakal Tampil Habis-habisan Lawan Jerman!

STUTTGART – Bintang Timnas Spanyol, Rodri, berapi-api menatap laga melawan Timnas Jerman di perempatfinal Euro 2024. Dia memastikan Spanyol bakal tampil habis-habisan saat melawan Jerman dan bahkan timnya tak gentar sedikit pun harus melawan sang tuan rumah.

La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- berjumpa lawan berat di perempatfinal Euro 2024, yakni Jerman. Publik banyak menilai bahwa ini merupakan final kepagian karena keduanya merupakan tim yang menyajikan penampilan paling menarik di ajang empat tahunan tersebut.

Alvaro Morata dan kolega mengalahkan Georgia di babak 16 besar dengan skor telak 4-1. Sementara Jerman, mereka melibas Denmark dengan skor 2-0 untuk mengamankan tiket ke perempatfinal.

Spanyol sendiri sejauh ini menjadi satu-satunya tim yang menyapu bersih semua pertandingan yang mereka jalani di Euro 2024 dengan kemenangan. Sementara Jerman, mereka juga belum terkalahkan, tetapi sekali mendapat hasil imbang ketika seri 1-1 oleh Swiss di fase grup.