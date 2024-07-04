Euro 2024: Pernah Bikin Cola-Cola Rugi Rp57 Triliun, Kini Cristiano Ronaldo di Ambang Kena Hukuman UEFA Jelang Laga Prancis vs Portugal

PERNAH bikin Coca-Cola merugi hingga USD4 miliar atau Rp57 triliun (kurs USD pada Juni 2021), Cristiano Ronaldo seakan di ambang terkena karma. Dari yang awalnya merendahkan sebuah produk (dalam hal ini Coca-Cola), Cristiano Ronaldo kini terancam terkena denda gara-gara mempromosikan sebuah produk di ajang Euro 2024.

Flash back ke Minggu 13 Juni 2021. Cristiano Ronaldo hadir di sesi konferensi pers jelang matchday pertama Grup F Euro 2020 yang mempertemukan Hungaria vs Portugal. Di meja konferensi pers, Cristiano Ronaldo dihadapkan dengan tiga botol, yakni satu botol air mineral dan dua botol minuman bersoda, dalam hal ini Coca-Cola.

(Momen Cristiano Ronaldo menggeser botol Coca-Cola. (Foto: X/@TheSportsman)

Saat itu, Cristiano Ronaldo menyingkirkan dua botol Coca-Cola yang notabene sponsor utama Euro 2020. Tak lama setelah itu, Cristiano Ronaldo mengangkat botol air mineral sambil berkata “minum air”. Akibat aksi Cristiano Ronaldo tersebut saham produk sponsor Euro 2020 yang disingkirkan CR7 melorot USD4 miliar atau setara Rp57 triliun!

Tiga tahun berselang, gara-gara sebuah produk, Cristiano Ronaldo berpotensi terkena denda hingga larangan tampil di 1 laga Euro 2024. Ayah lima anak ini dinilai melakukan ambush marketing di laga Portugal vs Slovenia yang merupakan match 16 besar Euro 2024.

Ambush marketing adalah cara sebuah perusahaan mendapatkan perhatian di acara tertentu, terutama event besar seperti olahraga tanpa perlu membayar biaya sponsor kepada penyelenggara.

Dalam kasus ini, Cristiano Ronaldo dinilai melakukan ambush marketing dengan menggunakan gelang keluaran perusahaan kebugaran bernama WHOOP. Gelang ini memiliki fungsi mengecek rata-rata detak jantung si pemakai, dalam hal ini Cristiano Ronaldo.