Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Euro 2024: Pernah Bikin Cola-Cola Rugi Rp57 Triliun, Kini Cristiano Ronaldo di Ambang Kena Hukuman UEFA Jelang Laga Prancis vs Portugal

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |17:59 WIB
Euro 2024: Pernah Bikin Cola-Cola Rugi Rp57 Triliun, Kini Cristiano Ronaldo di Ambang Kena Hukuman UEFA Jelang Laga Prancis vs Portugal
Cristiano Ronaldo diduga melakukan ambush marketing di Euro 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PERNAH bikin Coca-Cola merugi hingga USD4 miliar atau Rp57 triliun (kurs USD pada Juni 2021), Cristiano Ronaldo seakan di ambang terkena karma. Dari yang awalnya merendahkan sebuah produk (dalam hal ini Coca-Cola), Cristiano Ronaldo kini terancam terkena denda gara-gara mempromosikan sebuah produk di ajang Euro 2024.

Flash back ke Minggu 13 Juni 2021. Cristiano Ronaldo hadir di sesi konferensi pers jelang matchday pertama Grup F Euro 2020 yang mempertemukan Hungaria vs Portugal. Di meja konferensi pers, Cristiano Ronaldo dihadapkan dengan tiga botol, yakni satu botol air mineral dan dua botol minuman bersoda, dalam hal ini Coca-Cola.

Momen Cristiano Ronaldo menggeser botol Coca-Cola. (Foto: X/@TheSportsman)

(Momen Cristiano Ronaldo menggeser botol Coca-Cola. (Foto: X/@TheSportsman)

Saat itu, Cristiano Ronaldo menyingkirkan dua botol Coca-Cola yang notabene sponsor utama Euro 2020. Tak lama setelah itu, Cristiano Ronaldo mengangkat botol air mineral sambil berkata “minum air”. Akibat aksi Cristiano Ronaldo tersebut saham produk sponsor Euro 2020 yang disingkirkan CR7 melorot USD4 miliar atau setara Rp57 triliun!

Tiga tahun berselang, gara-gara sebuah produk, Cristiano Ronaldo berpotensi terkena denda hingga larangan tampil di 1 laga Euro 2024. Ayah lima anak ini dinilai melakukan ambush marketing di laga Portugal vs Slovenia yang merupakan match 16 besar Euro 2024.

Ambush marketing adalah cara sebuah perusahaan mendapatkan perhatian di acara tertentu, terutama event besar seperti olahraga tanpa perlu membayar biaya sponsor kepada penyelenggara.

Dalam kasus ini, Cristiano Ronaldo dinilai melakukan ambush marketing dengan menggunakan gelang keluaran perusahaan kebugaran bernama WHOOP. Gelang ini memiliki fungsi mengecek rata-rata detak jantung si pemakai, dalam hal ini Cristiano Ronaldo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631361/timnas-indonesia-gagal-lolos-ke-piala-dunia-2026-usai-ditekuk-irak-xsh.webp
Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026 usai Ditekuk IrakÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Belanda Vs Finlandia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement