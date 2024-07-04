Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Harga Gelang yang Bisa Bikin Cristiano Ronaldo Absen di Laga Timnas Prancis vs Portugal di Perempatfinal Euro 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |17:05 WIB
Cristiano Ronaldo terancam absen di laga Timmnas Prancis vs Portugal karena gelang seharga Rp4,7 juta. (Foto: REUTERS)
GARA-gara gelang seharga 229 pounds atau sekira Rp4,7 juta (berdasarkan laman LBC), Cristiano Ronaldo bisa absen di laga Timnas Prancis vs Portugal pada lanjutan perempatfinal Euro 2024. Pesepakbola 39 tahun itu dinilai melakukan ambush marketing saat Portugal menghadapi Slovenia di 16 besar Euro 2024.

Ambush marketing adalah taktik suatu perusahaan mendapatkan perhatian di acara tertentu, terutama event besar seperti olahraga tanpa perlu membayar biaya sponsor kepada penyelenggara. Dalam hal ini, Cristiano Ronaldo diduga melakukan ambush marketing dengan menggunakan gelang keluaran perusahaan kebugaran, WHOOP. Meski mengenakan jersey berlengan panjang di laga Portugal vs Slovenia, gelang tersebut tetap terlihat jelas.

Cristiano Ronaldo menjadi sorotan di laga Portugal vs Slovenia. (Foto: REUTERS)

Cristiano Ronaldo menjadi sorotan di laga Portugal vs Slovenia. (Foto: REUTERS)

Fungsi gelang di sini adalah dapat memonitor rata-rata detak jantung Cristiano Ronaldo. Dalam data yang dirilis akun media sosial WHOOP, detak jantung Cristiano Ronaldo mencapai puncaknya ketika tendangan penalti Bernardo Silva memastikan kemenangan 3-0 Portugal atas Slovenia.

Awalnya, tidak ada yang peduli dengan gelang yang digunakan pesepakbola 39 tahun tersebut. Namun, semuanya tersentak setelah WHOOP merilis detak jantung Cristiano Ronaldo di akun media sosial mereka.

Mantan kepala sponsor global di visa dan Coca-Cola, Ricardo Fort, menilai postingan WHOOP masuk kategori ambush marketing. Berdasarkan kasus ini,WHOOP tidak membayar apa pun kepada UEFA selaku penyelengga turnamen. Alhasil, Cristiano Ronaldo pun di ambang terkena hukuman.

