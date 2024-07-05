Prediksi Skor Portugal vs Prancis di Perempatfinal Euro 2024: Akhir Kisah Pahit Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo langsung pensiun dari Timnas Portugal jika kalah dari Prancis dini hari nanti? (Foto: REUTERS)

PREDIKSI skor Portugal vs Prancis di Perempatfinal Euro 2024 akan diulas Okezone. Portugal dan Prancis akan saling bertemu di Volksparkstadion pada Sabtu 6 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Secara performa, baik Portugal dan Prancis sama-sama belum menampilkan performa terbaik di Euro 2024. Portugal sempat kalah dari tim medioker Georgia di fase grup.

(Timnas Portugal cuma menang adu penalti atas Slovenia di 16 besar Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Kemudian di 16 besar, Portugal cuma menang adu penalti atas tim lemah Slovenia. Begitu juga dengan Prancis yang cuma menang satu kali di fase grup.

Di 16 besar, gol kemenangan 1-0 Prancis atas Belgia baru tercipta di menit 85. Meski begitu, kemenangan condong mengarah ke Prancis dalam laga dini hari nanti.

Secara rekor pertemuan, Prancis jauh lebih dominan ketimbang Portugal. Dari 28 pertemuan, Prancis menang 19 kali, imbang tiga kali dan cuma tumbang enam kali.

Modal Prancis membungkus kemenangan atas Portugal juga sangat besar. Kehadiran bintang-bintang di skuad mereka, plus kecakapan Didier Deschamps dalam meracik strategi berpotensi mengantarkan Prancis ke semifnal Euro 2024.