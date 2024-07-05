Jadwal Siaran Langsung Perempatfinal Euro 2024 Hari Ini Jumat 5 Juli 2024: Spanyol vs Jerman dan Prancis vs Portugal, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung perempatfinal Euro 2024 hari ini, Jumat (5/7/2024) bisa Anda lihat di akhir artikel. Sebanyak dua pertandingan babak perempatfinal akan digelar pada malam hingga dini hari WIB yang akan disiarkan live di RCTI.

Pertama ada laga Timnas Spanyol vs Jerman yang dijadwalkan berlangsung di, MHP Arena, Stuttgart. Pertandingan kedua tim akan digelar sekira pukul 23.00 WIB.

Banyak yang menilai laga ini menjadi final kepagian di ajang Euro 2024. Tidak bisa dipungkiri kedua tim merupakan favorit juara pada edisi kali ini.

Spanyol dan Jerman juga menjadi tim yang tampil dominan sejak fase grup. La Furia Roja melaju ke perempatfinal usai menggilas Georgia 4-1.

Sementara tuan rumah Jerman mengamankan tiket ke babak delapan besar setelah menang meyakinkan 2-0 atas Denmark. Sementara itu pada dini hari nanti juga akan berlangsung partai yang tak kalah menarik.