HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bawa-Bawa Jude Bellingham, Phil Foden Curhat Frustrasinya Main di Euro 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |21:24 WIB
Bawa-Bawa Jude Bellingham, Phil Foden Curhat Frustrasinya Main di Euro 2024
Phil Foden kala membela Timnas Inggris. (Foto: Reuters)
A
A
A

DUSSELDORF – Pemain Timnas Inggris, Phil Foden, curhat soal perasaannya yang frustrasi di Euro 2024. Dia pun turut membawa-bawa nama rekan setimnya, Jude Bellingham.

Phil Foden mengaku frustrasi karena tak mampu mengeluarkan permainan apiknya. Dia pun menilai potensi terbaiknya adalah bermain di lini tengah serangan Inggris. Tetapi, posisi itu diisi oleh sang bintang, Jude Bellingham.

Phil Foden

Foden sendiri sebenarnya tampil luar biasa dalam membantu Manchester City meraih gelar juara Liga Inggris musim lalu. Di semua kompetisi, dia membukukan 27 gol dan 12 assist dari 53 pertandingan.

Di Liga Inggris sendiri, Foden menyumbangkan 19 gol dan delapan assist dalam 35 laga. Pemain jebolan akademi Man City itu pun dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris 2023-2024.

Akan tetapi, pemain berusia 24 tahun itu tak mampu berbicara banyak di Euro 2024 bersama The Three Lions -julukan Timnas Inggris. Dia menjadi salah satu pemain yang dikritik dari buruknya performa tim asuhan Gareth Southgate tersebut.

Dari empat penampilan, Foden sama sekali belum memberikan kontribusi apa pun. Inggris pun harus bersusah payah mengalahkan Slovakia 2-1 di 16 besar Euro 2024 lewat babak perpanjangan waktu dan baru bisa mencetak gol penyeimbang di menit akhir babak kedua setelah Foden ditarik keluar.

Foden pun tak memungkiri bahwa dirinya sangat frustrasi dengan penampilannya di Euro 2024. Dia ingin membuktikan diri sebagai pemain terbaik Liga Inggris musim lalu bahwa dia bisa tampil bagus untuk negaranya.

"Saya agak frustrasi, saya tidak akan berbohong. Saya ingin mencoba mencetak gol, mencoba melakukan hal-hal yang lebih baik untuk Inggris dan terkadang itu tidak berhasil, tetapi ini tentang menjaga mentalitas yang baik,” kata Foden, dilansir dari Daily Mail, Kamis (4/7/2024).

"Saya bukanlah pemain terbaik di Liga Inggris yang datang ke sini dan tidak menunjukkannya. Saya merasa setiap pertandingan saya melangkah maju sedikit demi sedikit dan mudah-mudahan saya dapat tampil bagus untuk Inggris, itu selalu menjadi tujuan saya,” tambahnya.

