HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Bintang yang Absen di Perempatfinal Euro 2024, Nomor 1 Gelandang Timnas Prancis

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |04:08 WIB
Berikut empat pemain top yang absen di Perempatfinal Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

EMPAT pemain bintang yang absen di perempatfinal Euro 2024 akan dibahas Okezone. Seperti diketahui, babak perempatfinal akan dimulai hari ini, Jumat (5/7/2024) malam WIB.

Beberapa tim diterpa kabar buruk dengan absennya pemain bintang mereka. Berikut empat pemain bintang yang absen di perempatfinal Euro 2024

4. Ismael Yuksek (Turki)


Timnas Turki akan menghadapi lawan berat di babak perempatfinal Euro 2024. Mereka akan menantang Belanda yang tampil impresif sejak fase grup.

Laga Belanda vs Turki di perempatfinal Euro 2024 akan digelar pada Minggu 7 Juli 2024. Namun, pasukan Vincenzo Montella harus kehilangan salah satu pemain andalan mereka, Ismael Yuksek yang absen karena akumulasi kartu kuning.

3. Orkun Kokcu (Turki)


Selain Ismael Yuksek, Timnas Turki juga akan tampil tanpa diperkuat pemain andalan mereka lain saat menghadapi Belanda di Perempatfinal Euro 2024. Adalah Orkun Kokcu yang juga harus absen membela timnya di babak delapan besar.

Bersama Ismael Yuksek, Orkun Kokcu harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Keduanya menerima kartu kuning saat Turki menyingkirkan Austria dengan skor 2-1, Rabu (3/7) dini hari WIB.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
