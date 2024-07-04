Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pengusaha Indonesia yang Ternyata Punya Klub Sepakbola di Eropa, Nomor 1 Main di Serie A!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |06:00 WIB
4 Pengusaha Indonesia yang Ternyata Punya Klub Sepakbola di Eropa, Nomor 1 Main di Serie A!
4 Pengusaha Indonesia yang Ternyata Punya Klub Sepakbola di Eropa. (Foto: Forbes)
A
A
A

ADA 4 pengusaha Indonesia yang ternyata mempunyai klub sepakbola di Eropa. Tentunya hal itu menjadi kebanggaan tersendiri untuk para pencinta sepakbola Tanah Air.

Harapannya jelas para pemilik klub tersebut bisa membantu pesepakbola Indonesia berkarier di luar negeri. Walau tentu tidak akan semudah itu, harapan tersebut jelas boleh-boleh saja.

Lantas, siapa saja memang pengusaha Indonesia yang memiliki klub sepakbola di luar negeri?

Berikut 4 Pengusaha Indonesia yang Ternyata Punya Klub Sepakbola di Eropa

4. Wanandi Bersaudara

Tranmere Rovers

Sofjan Wanandi merupakan orang terkaya ke 65 di Indonesia pada tahun 2021 dengan total kekayaan mencapai USD 580 juta. Pemilik Santini grup ini juga dikabarkan memiliki klub di Eropa.

Tepatnya Wanandi Bersaudari memiliki klub di Inggris. Wanandi bersaudara melalui Santini klub membeli saham dari klub Tranmere Rovers yang berkiprah di League Two, divisi keempat Liga Inggris.

3. Bakrie Group

Bakrie Group memiliki klub sepakbola lain yang berlokasi di Belgia, yakni Cercle Sportif Vise.

Klub yang berbasis di Vise, kota kecil di timur Belgia, ini sempat menjadi pembicaraan di kancah sepakbola nasional. Sebabnya sejumlah pemain muda Indonesia pernah bermain di sana.

Beberapa di antaranya adalah Alfin Tuasalamony, Syamsir Alam, hingga Yandi Sofyan. Banyaknya pemain Indonesia di sana disebut akibat pengaruh Bakrie Group yang saat itu memimpin CS Vise.

Halaman:
1 2 3
      
