LIGA INDONESIA

Persib Bandung Sabet Gelar Juara Musim Lalu, Henhen Herdiana Tak Merasa Berat Hadapi Musim 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |22:06 WIB
Persib Bandung Sabet Gelar Juara Musim Lalu, Henhen Herdiana Tak Merasa Berat Hadapi Musim 2024-2025
Henhen Herdiana kala membela Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

BANDUNG – Bek kanan Persib Bandung, Henhen Herdiana, tak merasa berat hadapi musim 2024-2025, meski timnya akan berstatus juara bertahan pada musim depan di epntas Liga 1. Sebaliknya, ia malah merasa bahagia.

Pemilik nomor punggung 12 itu bahagia lantaran pada musim 2024-2025, Persib tidak hanya akan menghadapi Liga 1. Persib juga akan menjalani kompetisi Asia bertajuk AFC Champions League (ACL) 2.

Henhen Herdiana

“Ini akan menjadi pengalaman pertama, pengalaman pribadi Henhen,” ucap Henhen, Kamis (4/7/2024).

Karena itu, pemain yang kerap dijuluki Lord Henhen ini mengaku tak sabar menghadapi musim 2024-2025. Terutama, dia bisa bermain di tingkat Asia yang akan menjadi pengalamannya bermain di luar negeri.

“Henhen juga nanti akan sharing dengan pemain-pemain luar (asing), itu bisa jadi tambah pengalaman. Kalau disebut berat, tidak berat karena kita juga dipersiapkan dari sekian mungkin,” jelas Henhen.

