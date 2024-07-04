Peminjaman Dewa United Selesai, Robi Darwis Balik ke Persib Bandung Jelang Liga 1 2024-2025

ROBI Darwis dipastikan kembali ke Persib Bandung. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sudah terlihat pada sesi latihan Skuad Maung Bandung yang digelar di Stadion Arcamanik, Bandung, Selasa (2/7/2024).

Robi Darwis mengucapkan rasa syukurnya bisa kembali bergabung dengan Persib setelah di putaran kedua Liga 1 2023/2024 kemarin dipinjamkan ke Dewa United. Dia pun mengaku senang dengan raihan juara yang telah ditorehkan Persib.

“Semoga next bisa juara lagi dan tentu saya kembali ke Persib dengan pengalaman yang lebih bagus dan dengan kepercayaan diri juga. Berharap saya bisa mendapat menit bermain dan kepercayaan dari pelatih, saya akan lebih bekerja keras dibanding musim lalu,” ujar Robi Darwis usai menjalani latihan.

Pemain berusia 20 tahun ini tak masalah apabila nanti harus kembali dipinjamkan Persib Bandung ke klub lain. Ia memastikan akan bersikap profesional lantaran masih terikat kontrak bersama Maung Bandung hingga dua tahun ke depan.

“Itu saya kembalikan lagi ke pelatih atau manajemen. Sebagai pemain saya hanya menjalankan kewajiban. Saya mau membela Persib, saya akan memberikan yang terbaik untuk tim yang saya bela,” tegasnya.

Pemain timnas Indonesia U-20 dan U-23 ini akui mendapatkan tawaran dari klub lain untuk bisa hengkang dari Persib dengan proses transfer. Namun, ia menyerahkan keputusan itu kepada manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB).

“Tentunya saya fokus pada yang ada saja, karena kontrak saya masih ada dua tahun dan saya harus habiskan dulu. Kalau misalnya tim ada yang berminat dari luar dan Persibnya oke, saya ikut ayo,” katanya.