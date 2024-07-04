Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Peminjaman Dewa United Selesai, Robi Darwis Balik ke Persib Bandung Jelang Liga 1 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |06:06 WIB
Peminjaman Dewa United Selesai, Robi Darwis Balik ke Persib Bandung Jelang Liga 1 2024-2025
Robi Darwis balik ke Persib Bandung setelah dipinjamkan ke Bali United (Foto: M Ghani/MPI)
A
A
A

ROBI Darwis dipastikan kembali ke Persib Bandung. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sudah terlihat pada sesi latihan Skuad Maung Bandung yang digelar di Stadion Arcamanik, Bandung, Selasa (2/7/2024).

Robi Darwis mengucapkan rasa syukurnya bisa kembali bergabung dengan Persib setelah di putaran kedua Liga 1 2023/2024 kemarin dipinjamkan ke Dewa United. Dia pun mengaku senang dengan raihan juara yang telah ditorehkan Persib.

“Semoga next bisa juara lagi dan tentu saya kembali ke Persib dengan pengalaman yang lebih bagus dan dengan kepercayaan diri juga. Berharap saya bisa mendapat menit bermain dan kepercayaan dari pelatih, saya akan lebih bekerja keras dibanding musim lalu,” ujar Robi Darwis usai menjalani latihan.

Pemain berusia 20 tahun ini tak masalah apabila nanti harus kembali dipinjamkan Persib Bandung ke klub lain. Ia memastikan akan bersikap profesional lantaran masih terikat kontrak bersama Maung Bandung hingga dua tahun ke depan.

“Itu saya kembalikan lagi ke pelatih atau manajemen. Sebagai pemain saya hanya menjalankan kewajiban. Saya mau membela Persib, saya akan memberikan yang terbaik untuk tim yang saya bela,” tegasnya.

Pemain timnas Indonesia U-20 dan U-23 ini akui mendapatkan tawaran dari klub lain untuk bisa hengkang dari Persib dengan proses transfer. Namun, ia menyerahkan keputusan itu kepada manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB).

“Tentunya saya fokus pada yang ada saja, karena kontrak saya masih ada dua tahun dan saya harus habiskan dulu. Kalau misalnya tim ada yang berminat dari luar dan Persibnya oke, saya ikut ayo,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175126/bojan_hodak_memprediksi_hasil_laga_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-SHyZ_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Ungkap Prediksi Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/49/3173046/marc_klok_merasa_bangga_persib_bandung_menyumbangkan_pemain_terbanyak_ke_timnas_indonesia-m6pw_large.jpg
Marc Klok Bangga Persib Bandung Jadi Penyumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/49/3168523/bojan_hodak_memuji_kuartet_pemain_persib_bandung_di_timnas_indonesia-oHW8_large.jpg
Pujian Bojan Hodak untuk 4 Pemain Persib Bandung di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/49/3165805/persib_bandung_mengungkap_alasan_rekrut_thom_haye_dengan_kontrak_dua_tahun-FgwM_large.jpg
Alasan Persib Bandung Rekrut Thom Haye dengan Kontrak 2 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/50/1631077/ceo-garuda-fight-championship-industri-combat-sports-indonesia-punya-potensi-besar-etc.webp
CEO Garuda Fight Championship: Industri Combat Sports Indonesia Punya Potensi Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/miliano_jonathans_kiri.jpg
Patrick Kluivert Puji Miliano Jonathans, Sinyal Kuat Jadi Starter Lawan Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement