Ini Penyebab Arema FC Rekrut Thales Natanael dari PSS Sleman

MALANG – Arema FC resmi membajak Thales Natanael Lira dari PSS Sleman di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025. Arema FC pun ternyata sudah lama tertarik kepada pemain asing tersebut, sebab gaya permainan Thales cocok dengan gaya berain Singo Edan –julukan Arema.

Manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas mengatakan, bila opsi kerjasama dengan Thales Natanael Lira merupakan opsi utama dari manajemen tim. Thales pesepakbola berusia 31 tahun ini diikat kontrak selama satu musim ke depan, yang kesepakatannya telah terjalin sejak lama.

"Kita sebetulnya Thales pantau sudah lama, kita sudah pantau cocoklah untuk karakter Arema. Jadi gaya mainnya Thales sudah paham betul di pertandingan yang sudah berpengalaman di Liga 1," ucap Wiebie Dwi Andriyas, dikutip Kamis (4/7/2024).

Wiebie menyebut, manajemen ingin merekrut pemain berpengalaman dan bukanlah pemain asing abal-abal.

Berkaca pengalaman tahun lalu, manajemen Singo Edan kerap tertipu oleh kualitas pemain asing yang didatangkan, berkaca pada sosok Ichaka Diarra, yang direkrut tapi justru mengalami cedera.