Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Penyebab Arema FC Rekrut Thales Natanael dari PSS Sleman

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |06:14 WIB
Ini Penyebab Arema FC Rekrut Thales Natanael dari PSS Sleman
Arema FC resmi rekrut Thales Natanael. (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

MALANG Arema FC resmi membajak Thales Natanael Lira dari PSS Sleman di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025. Arema FC pun ternyata sudah lama tertarik kepada pemain asing tersebut, sebab gaya permainan Thales cocok dengan gaya berain Singo Edan –julukan Arema.

Manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas mengatakan, bila opsi kerjasama dengan Thales Natanael Lira merupakan opsi utama dari manajemen tim. Thales pesepakbola berusia 31 tahun ini diikat kontrak selama satu musim ke depan, yang kesepakatannya telah terjalin sejak lama.

"Kita sebetulnya Thales pantau sudah lama, kita sudah pantau cocoklah untuk karakter Arema. Jadi gaya mainnya Thales sudah paham betul di pertandingan yang sudah berpengalaman di Liga 1," ucap Wiebie Dwi Andriyas, dikutip Kamis (4/7/2024).

Wiebie menyebut, manajemen ingin merekrut pemain berpengalaman dan bukanlah pemain asing abal-abal.

Thales Natanael

Berkaca pengalaman tahun lalu, manajemen Singo Edan kerap tertipu oleh kualitas pemain asing yang didatangkan, berkaca pada sosok Ichaka Diarra, yang direkrut tapi justru mengalami cedera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/51/1631275/panjat-tebing-indonesia-ditarget-minimal-3-emas-di-sea-games-2025-dxt.webp
Panjat Tebing Indonesia Ditarget Minimal 3 Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Patrick Kluivert Trending Topic usai Timnas Indonesia Dikalahkan Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement