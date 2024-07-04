Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Alasan Pemain Korea Selatan, Choi Bo-kyeong Mau Perkuat Arema FC

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |02:54 WIB
Ini Alasan Pemain Korea Selatan, Choi Bo-kyeong Mau Perkuat Arema FC
Arema FC resmi datangkan Choi Bo-kyeong untuk Liga 1 2024-2025. (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

MALANG - Arema FC kedatangan pemain baru dari Korea Selatan, yakni Choi Bo-kyeong untuk Liga 1 2024-2025. Lantas apa yang membuat pemain yang pernah memperkuat Hyundai Motors dan Ulsan HD itu mau bergabung dengan Arema FC?

Pesepakbola berusia 36 tahun ini mengaku sebelum bergabung ke Arema FC telah memperhatikan dan mempelajari persepakbolaan Indonesia. Dari sanalah akhirnya Choi mulai mengenal atmosfer sepakbola Indonesia dari teman-teman sesama pesepakbola yang berkarier di Indonesia.

"Saya tahu banyak klub besar klub aku di Indonesia dan dari teman-teman saya yang ada di sini. Cuma saya punya feeling kenapa saya pilih Arema, ya saya ikuti feeling saya, bahwa saya bagus kalau bisa bergabung ke Arema. Perhitungan saya adalah Arema tim besar juga," kata Choi Bo-kyeong, saat rilis di Kantor Arema FC, Jalan Mayjen Panjaitan, Malang, Kamis (4/7/2024).

Selain itu, faktor Kota Malang yang populer di negera Korea Selatan membuatnya mempertimbangkan pilihan untuk Arema FC. Apalagi selama beberapa hari tinggal di Malang, ia cukup senang karena keramahan warga Malang.

Arema FC resmi gaet Choi Bo-kyeong (Avirista Midaada/MPI)

"Malang kota yang sangat populer dan orang-orangnya juga sangat baik maka saya suka ada di sini beberapa hari kemarin," ujarnya.

Pemain veteran kelahiran Gwangyang, Jeollanam, Korea Selatan, ini ingin menularkan ilmu dan pengalamannya menjuarai tujuh kali K-League kompetisi tertinggi Liga Korea, serta satu kali juara Liga Champions Asia bersama Jeonbuk Hyundai Motors dan Ulsan HD FC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/51/1631323/pon-bela-diri-kudus-2025-aksi-bintang-hollywood-yayan-ruhian-dan-cecep-arif-rahman-hipnotis-ribuan-penonton-agj.webp
PON Bela Diri Kudus 2025: Aksi Bintang Hollywood Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman Hipnotis Ribuan Penonton
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Patrick Kluivert Sudah Siapkan Strategi Khusus untuk Bungkam Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement