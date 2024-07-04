Ini Alasan Pemain Korea Selatan, Choi Bo-kyeong Mau Perkuat Arema FC

MALANG - Arema FC kedatangan pemain baru dari Korea Selatan, yakni Choi Bo-kyeong untuk Liga 1 2024-2025. Lantas apa yang membuat pemain yang pernah memperkuat Hyundai Motors dan Ulsan HD itu mau bergabung dengan Arema FC?

Pesepakbola berusia 36 tahun ini mengaku sebelum bergabung ke Arema FC telah memperhatikan dan mempelajari persepakbolaan Indonesia. Dari sanalah akhirnya Choi mulai mengenal atmosfer sepakbola Indonesia dari teman-teman sesama pesepakbola yang berkarier di Indonesia.

"Saya tahu banyak klub besar klub aku di Indonesia dan dari teman-teman saya yang ada di sini. Cuma saya punya feeling kenapa saya pilih Arema, ya saya ikuti feeling saya, bahwa saya bagus kalau bisa bergabung ke Arema. Perhitungan saya adalah Arema tim besar juga," kata Choi Bo-kyeong, saat rilis di Kantor Arema FC, Jalan Mayjen Panjaitan, Malang, Kamis (4/7/2024).

Selain itu, faktor Kota Malang yang populer di negera Korea Selatan membuatnya mempertimbangkan pilihan untuk Arema FC. Apalagi selama beberapa hari tinggal di Malang, ia cukup senang karena keramahan warga Malang.

"Malang kota yang sangat populer dan orang-orangnya juga sangat baik maka saya suka ada di sini beberapa hari kemarin," ujarnya.

Pemain veteran kelahiran Gwangyang, Jeollanam, Korea Selatan, ini ingin menularkan ilmu dan pengalamannya menjuarai tujuh kali K-League kompetisi tertinggi Liga Korea, serta satu kali juara Liga Champions Asia bersama Jeonbuk Hyundai Motors dan Ulsan HD FC.