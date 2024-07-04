Advertisement
LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: Achmad Jufriyanto Punya Peran Baru di Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |04:32 WIB
Liga 1 2024-2025: Achmad Jufriyanto Punya Peran Baru di Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Achmad Jufriyanto dipercaya menjadi player coach.
A
A
A

BANDUNG Liga 1 2024-2025 tampaknya akan menjadi musim yang spesial untuk penggawa Persib Bandung, Achamd Jufriyanto. Sebab pemain yang akrab disapa Jupe itu akan memiliki peran double, selain pemain, ia juga dipecaya untuk menjadi player coach Maung Bandung.

Jupe mengaku tawaran untuk menjadi player coach di Persib ini dilakukan di Jakarta bersama Interim Director of Sports PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan.

“Insya Allah kita sepakat untuk melanjutkan kerjasama, cuma resminya belum, kayaknya kemungkinan mau dibarengin sama pemain lain yang belum-belum,” ungkap Jupe di Stadion Arcamanik, Bandung, Rabu (3/7/2024).

Jupe pun akui proyeksi untuk menjadi player coach di Persib sudah terjadi di musim 2023-2024. Namun menurutnya ada tahapan yang harus dilalui.

Achmad Jufriyanto

“Prosesnya gak langsung tiba-tiba terima, lalu oke, ada tahapan. Menuju ke sana iya, proses prosesnya ada saya dan melalui tim,” tuturnya.

Meski demikian, pemain berusia 37 tahun ini mengaku belum mengetahui mengenai perannya di Persib nanti. Dia harus menunggu arahan dari pelatih Bojan Hodak.

Halaman:
1 2
      
