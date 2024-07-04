Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Puas dengan Kevin Ray Mendoza dan Teja Paku Alam, Persib Bandung Enggan Beli Kiper Baru

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |04:06 WIB
Puas dengan Kevin Ray Mendoza dan Teja Paku Alam, Persib Bandung Enggan Beli Kiper Baru
Kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza. (Foto: Instagram/kevinraymendoza)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung dipastikan takkan menambah kiper baru untuk Liga 1 2024-2025. Hal itu karena pelatih kiper Persib, Luizinho Passos menilai penjaga gawang mereka yang sekarang sudah baik, yakni Kevin Ray Mendoza dan Teja Paku Alam.

Pelatih kiper asal Brasil ini pun mengaku sudah membicarakan hal itu dengan Bojan Hodak sebagai pelatih kepala. Bahwa Persib tak perlu mendatangkan kiper baru.

“Memang semuanya mengalami perubahan, tapi untuk kali ini tidak (ada penambahan),” ujar Luizinho Passos di Stadion Arcamanik, Bandung, Kamis (4/7/2024).

Pelatih berkepala plontos ini membenarkan Kevin Ray Mendoza belum terlihat hadir di sesi latihan kali ini. Pasalnya, ia memberikan waktu libur hingga 10 Juli 2024 lantaran kiper kelahiran Denmark itu masih bermain bersama timnas Filipina setelah diliburkan Persib Bandung.

Teja Paku Alam

“Jadi saya akan tetap bersama Kevin dan Teja, saya sangat senang Teja karena dia kiper yang sangat bagus, Kevin juga sangat bagus. Kami punya dua kiper muda datang dari akademi, lanjut Passos.

“Seperti Sheva yang menunjukkan perkembangan bagus, ada Fitrah juga dari tim nasional U-20 sudah kembali dan bisa membela tim senior. Saya senang dan saya rasa tidak ada kiper baru untuk datang ke sini sekarang,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631293/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-unggul-fc-bantai-raybit-fc-111-rzw.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025/2026: Unggul FC Bantai Raybit FC 11-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Patrick Kluivert Sudah Siapkan Strategi Khusus untuk Bungkam Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement