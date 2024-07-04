Puas dengan Kevin Ray Mendoza dan Teja Paku Alam, Persib Bandung Enggan Beli Kiper Baru

BANDUNG – Persib Bandung dipastikan takkan menambah kiper baru untuk Liga 1 2024-2025. Hal itu karena pelatih kiper Persib, Luizinho Passos menilai penjaga gawang mereka yang sekarang sudah baik, yakni Kevin Ray Mendoza dan Teja Paku Alam.

Pelatih kiper asal Brasil ini pun mengaku sudah membicarakan hal itu dengan Bojan Hodak sebagai pelatih kepala. Bahwa Persib tak perlu mendatangkan kiper baru.

“Memang semuanya mengalami perubahan, tapi untuk kali ini tidak (ada penambahan),” ujar Luizinho Passos di Stadion Arcamanik, Bandung, Kamis (4/7/2024).

Pelatih berkepala plontos ini membenarkan Kevin Ray Mendoza belum terlihat hadir di sesi latihan kali ini. Pasalnya, ia memberikan waktu libur hingga 10 Juli 2024 lantaran kiper kelahiran Denmark itu masih bermain bersama timnas Filipina setelah diliburkan Persib Bandung.

“Jadi saya akan tetap bersama Kevin dan Teja, saya sangat senang Teja karena dia kiper yang sangat bagus, Kevin juga sangat bagus. Kami punya dua kiper muda datang dari akademi, lanjut Passos.

“Seperti Sheva yang menunjukkan perkembangan bagus, ada Fitrah juga dari tim nasional U-20 sudah kembali dan bisa membela tim senior. Saya senang dan saya rasa tidak ada kiper baru untuk datang ke sini sekarang,” tambahnya.