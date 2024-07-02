Gara-Gara Hal ini, Indra Sjafri Minta Pendapat Psikolog untuk Pilih Kapten Timnas Indonesia U-19

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19, Indra Sjafri meminta bantuan psikolog untuk memilih siapa yang pantas menjadi kapten skuad berjuluk Garuda Nusantara tersebut. Langkah itu diambil karena Indra Sjafri tak mau asal pilih terkait sosok terpenting di skuadnya nanti.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-19 bakal berlaga di Piala AFF U-19 2024. Rencananya, ajang tersebut digelar di Surabaya mulai 17 sampai 29 Juli mendatang.

Berstatus sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-19 tergabung dalam Grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Skuad Garuda Nusantara akan memulai perjuangannya dengan melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 17 Juli 2024.

Disinggung soal siapa yang bakal jadi kapten tim, Indra Sjafri menjelaskan kalau prosesnya akan melibatkan tim psikolog. Dia ingin melihat penilaian yang dilakukan oleh tim psikolog.

“Besok (hari ini) tim psikolog akan melakukan observasi untuk mereka jadi kita melihat bagaimana besok siapa kaptennya,” kata Indra Sjafri kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia pada Senin (1/7/2024) kemarin.

Walaupun, Indra Sjafri sejatinya sudah mengantongi beberapa nama untuk sosok kapten Timnas Indonesia U-19. Tapi, dia tidak ingin salah pilih. Karena itu dia lebih memilih untuk melibatkan tim psikolog.