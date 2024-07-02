Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Ungkap Penyebab Jens Raven Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-19

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |04:08 WIB
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Jens Raven Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-19
Jens Raven masih absen dari TC Timnas Indonesia U-19 (Foto: Instagram/@jensraven9)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, menyatakan Jens Raven memang belum dapat bergabung dalam pemusatan latihan (TC). Sebab, pemain tersebut ada kesibukan sekolah di Belanda.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Nusantara sedang melakukan persiapan untuk Piala AFF U-19 2024. Ajang itu akan berlangsung 17-29 Juli 2024 di Surabaya.

Jens Raven

Indra mengatakan Jens memang akan telat bergabung dalam TC Timnas Indonesia U-19. Ia pun tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.

"Jens Raven, nanti dia akan kembali ke sini tanggal 5 atau tanggal 7,” kata Indra di Jakarta, dikutip Selasa (2/7/2024).

“Karena, dia harus menyelesaikan sekolahnya. Setelah itu, dia kembali ke klub FC Dordrecht U-21 selama dua hari," imbuh pria asal Batang Kapas itu.

Indra mengatakan Jens memang sudah masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-19 tanpa melakukan seleksi lanjutan. Pemain itu pun akan langsung bergabung bersama timnya di Surabaya.

Halaman:
1 2
      
