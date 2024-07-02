Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Portugal vs Timnas Slovenia di 16 Besar Euro 2024: Dominan, Selecao das Quinas Tertahan 0-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |02:50 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Portugal vs Timnas Slovenia di 16 Besar Euro 2024: Dominan, <i>Selecao das Quinas</i> Tertahan 0-0
Timnas Portugal ditahan Timnas Slovenia 0-0 pada babak pertama laga 16 Besar Euro 2024 (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)
A
A
A

FRANKFURT – Hasil babak pertama Timnas Portugal vs Timnas Slovenia di 16 Besar Euro 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Arena Frankfurt, Frankfurt, Jerman, Selasa (2/7/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Sejumlah peluang didapat Portugal tetapi tak mampu dimanfaatkan menjadi gol. Sementara, Slovenia belum merepotkan sama sekali pertahanan lawan.

Cristiano Ronaldo gagal menyundul bola di laga Timnas Portugal vs Timnas Slovenia (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Gelombang serangan dilancarkan Portugal sejak menit awal ke pertahanan Slovenia. Ruben Dias sudah memiliki peluang di menit keempat. Namun, tembakannya dari dalam kotak penalti masih menyamping dari target.

Hingga menit ke-20, belum ada lagi peluang berbahaya dari Portugal ke pertahanan lawan. Sebuah peluang dimiliki Cristiano Ronaldo di menit ke-30 tetapi sundulannya terlalu lemah hingga mudah ditangkap Jan Oblak.

CR7 kembali mendapat kans lewat eksekusi tendangan bebas di menit ke-34. Kali ini, tembakannya meluncur deras tapi melayang di atas mistar gawang.

Menit 44, Benjamin Sesko melepaskan tembakan keras tetapi mengarah tepat ke pelukan Diogo Costa. Alhasil, skor 0-0 bertahan hingga rehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630241/timnas-indonesia-jatuh-ke-dasar-klasemen-grup-b-usai-takluk-dari-arab-saudi-sgk.webp
Timnas Indonesia Jatuh ke Dasar Klasemen Grup B usai Takluk dari Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/29/ricky_kambuaya.jpg
3 Pemain Dapat Bocoran Jurus Anti Dicoret Patrick Kluivert dari Skuad Inti Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement