Hasil Babak Pertama Timnas Portugal vs Timnas Slovenia di 16 Besar Euro 2024: Dominan, Selecao das Quinas Tertahan 0-0

FRANKFURT – Hasil babak pertama Timnas Portugal vs Timnas Slovenia di 16 Besar Euro 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Arena Frankfurt, Frankfurt, Jerman, Selasa (2/7/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Sejumlah peluang didapat Portugal tetapi tak mampu dimanfaatkan menjadi gol. Sementara, Slovenia belum merepotkan sama sekali pertahanan lawan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Gelombang serangan dilancarkan Portugal sejak menit awal ke pertahanan Slovenia. Ruben Dias sudah memiliki peluang di menit keempat. Namun, tembakannya dari dalam kotak penalti masih menyamping dari target.

Hingga menit ke-20, belum ada lagi peluang berbahaya dari Portugal ke pertahanan lawan. Sebuah peluang dimiliki Cristiano Ronaldo di menit ke-30 tetapi sundulannya terlalu lemah hingga mudah ditangkap Jan Oblak.

CR7 kembali mendapat kans lewat eksekusi tendangan bebas di menit ke-34. Kali ini, tembakannya meluncur deras tapi melayang di atas mistar gawang.

Menit 44, Benjamin Sesko melepaskan tembakan keras tetapi mengarah tepat ke pelukan Diogo Costa. Alhasil, skor 0-0 bertahan hingga rehat.