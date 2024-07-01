Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Euro 2024: Cristiano Ronaldo Pensiun dari Timnas Portugal jika Kalah dari Slovenia Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |17:04 WIB
Euro 2024: Cristiano Ronaldo Pensiun dari Timnas Portugal jika Kalah dari Slovenia Malam Ini?
Cristiano Ronaldo berpotensi pensiun jika Timnas Portugal kalah dari Slovenia di 16 besar Euro 2024 malam ini. (Foto: REUTERS)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo pensiun dari Timnas Portugal jika kalah dari Slovenia malam ini? Sesuai jadwal, Timnas Portugal akan menghadapi Slovenia di 16 besar Euro 2024 yang dilangsungkan di Waldstadion, Frankfurt, Selasa (2/7/2024) pukul 02.00 WIB.

Secara kualitas pemain, Seleccao das Quinas -julukan Portugal- tentu lebih dijagokan memenangkan pertandingan. Performa di fase grup juga menunjukan Portugal lebih solid ketimbang Slovenia.

Cristiano Ronaldo akan memperkuat Portugal kontra Slovenia di 16 besar Euro 2024 malam ini. (Foto: REUTERS)

(Cristiano Ronaldo akan memperkuat Portugal kontra Slovenia di 16 besar Euro 2024 malam ini. (Foto: REUTERS)

Namun, jangan lupakan fakta bahwa Portugal pernah kalah dari Slovenia di FIFA Matchday Maret 2024, tepatnya dalam laga uji coba. Menurunkan sejumlah pemain utamanya seperti Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, Diogo Costa dan banyak lagi, Portugal kalah 0-2 dari Slovenia.

Jika Portugal kalah dari Slovenia, apakah Cristiano Ronaldo langsung pensiun dari tim nasional? Potensi itu sangat besar.

Beberapa hari sebelum Euro 2024 dimulai, Cristiano Ronaldo mengaku sudah tidak muda lagi. Ia sadar sudah berusia 39 tahun dan tak lama lagi gantung sepatu dari olahraga yang membesarkan namanya.

“Saya tahu tidak punya waktu banyak lagi untuk bermain sepakbola. Saya kini berusia 39 tahun dan mencoba menikmati diri saya sendiri,” kata Cristiano Ronaldo mengutip dari ESPN pada pertengahan Juni 2024.

Halaman: 1 2
1 2
      
