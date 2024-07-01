Timnas Slovenia Sesumbar Tahu Cara Kalahkan Portugal, Cristiano Ronaldo Cs Siap Angkat Koper dari Euro 2024?

FRANKFURT – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Slovenia, Adam Cerin, sesumbar timnya sudah tahu cara mengalahkan Portugal di 16 besar Euro 2024. Ia pun merasa jika taktik Slovenia dapat berjalan dengan baik, maka memulangkan Cristiano Ronaldo dari turnamen yang digelar di Jerman itu bukanlah hal yang mustahil.

Timnas Slovenia akan bersua dengan Portugal di babak 16 besar Euro 2024. Pertandingan itu akan digelar di Deutsche Bank Park, Frankfurt, Jerman pada Selasa (2/7/2024) pukul 02.00 WIB.

Menjelang pertandingan itu, Cerin mengatakan timnya sudah menyiapkan skema terbaik untuk mengalahkan Portugal. Gelandang Panathinaikos itu menegaskan, Timnas Slovenia sudah siap untuk menang.

"Kami bersiap dengan ritme yang biasa kami lakukan. Setiap lawan tertentu memerlukan analisis taktis yang menyeluruh, yang telah kami lakukan, dan kami siap untuk pertandingan besok," ujar Cerin dikutip dari laman resmi Euro 2024, Senin (1/7/2024).

Untuk diketahui, laga tersebut akan menjadi kali kedua Slovenia dan Portugal bertemu. Sebelumnya, Fantje -julukan Timnas Slovenia- pernah menang atas Portugal (2-0) dalam sebuah laga persahabatan pada Maret 2024 silam.