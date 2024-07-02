Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ahli Sepakbola AS Ungkap Timnas Indonesia Berpotensi Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Penyebabnya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |00:17 WIB
Ahli Sepakbola AS Ungkap Timnas Indonesia Berpotensi Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Penyebabnya
Timnas Indonesia dijagokan pengamat sepakbola AS lolos ke putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

AHLI sepakbola AS ungkap Timnas Indonesia berpotensi lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga mengungkap penyebabnya!

Timnas Indonesia tergabung di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sesuai undian pada 27 Juni 2024. Anak asuh Shin Tae-yong akan berjumpa Timnas China, Timnas Bahrain, Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, dan Timnas Jepang.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)

Tiga negara yang disebut terakhir merupakan langganan putaran Piala Dunia. Sementara itu, China pernah tampil pada Piala Dunia 2002, dan Bahrain tetap merupakan kekuatan yang ditakuti di level Asia.

Namun, pengamat sepakbola Ben Griffis membuat prediksi unik. Timnas Indonesia disebutnya bisa finis di atas China bahkan Bahrain!

“Tim China mungkin dinilai lebih baik dari Indonesia dan Bahrain, tetapi dua negara itu bisa meraih hasil yang membuat China dalam posisi tidak menguntungkan,” ungkap Griffis di media sosial miliknya.

“Salah satu dari tiga tim ini (China, Bahrain, dan Indonesia) akan lolos dari Grup C di posisi empat dan mereka tahu betul tidak selevel dengan Australia, Arab Saudi, dan Jepang,” imbuh pria asal Amerika Serikat itu.

Halaman:
1 2
      
