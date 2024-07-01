Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Heran Pengamat Asing Prediksi Timnas Indonesia Finis Posisi 4 di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |00:14 WIB
Media Vietnam Heran Pengamat Asing Prediksi Timnas Indonesia Finis Posisi 4 di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia diprediksi pengamat asal AS akan finis di posisi empat di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Giao Duc Thoi Dai, keheranan dengan prediksi pengamat sepakbola soal kiprah Timnas Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, Skuad Garuda disebutnya bisa finis di posisi empat Grup C!

Timnas Indonesia tergabung di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sesuai undian pada 27 Juni 2024. Anak asuh Shin Tae-yong akan berjumpa Timnas China, Timnas Bahrain, Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, dan Timnas Jepang.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)

Tiga negara yang disebut terakhir merupakan langganan putaran Piala Dunia. Sementara itu, China pernah tampil pada Piala Dunia 2002, dan Bahrain tetap merupakan kekuatan yang ditakuti di level Asia.

Namun, pengamat sepakbola Ben Griffis membuat prediksi unik. Timnas Indonesia disebutnya bisa finis di atas China bahkan Bahrain!

“Tim China mungkin dinilai lebih baik dari Indonesia dan Bahrain, tetapi dua negara itu bisa meraih hasil yang membuat China dalam posisi tidak menguntungkan,” ungkap Griffis di media sosial miliknya.

“Salah satu dari tiga tim ini (China, Bahrain, dan Indonesia) akan lolos dari Grup C di posisi empat dan mereka tahu betul tidak selevel dengan Australia, Arab Saudi, dan Jepang,” imbuh pria asal Amerika Serikat itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175316/simak_cara_nonton_live_streaming_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_malam_ini-ab4S_large.jpg
Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175313/timnas_indonesia-LP26_large.jpg
Media India Prediksi Timnas Indonesia Babak Belur Dihajar Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175306/simak_daftar_ofisial_pertandingan_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_di_kualifikasi_piala_dunia_2026-G2k1_large.jpg
Daftar Ofisial Pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Wasit hingga VAR dari Kuwait!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175294/kevin_diks-gBh8_large.jpg
Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kevin Diks Punya Semangat Berlipat Ganda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629803/preview-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-babak-4-kualifikasi-piala-dunia-2026-asa-garuda-nat.webp
Preview Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Asa Garuda!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement