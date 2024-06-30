Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang Bantai Timnas Indonesia, Nomor 1 Hajar Skuad Garuda 10-0!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |16:53 WIB
5 Negara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang Bantai Timnas Indonesia, Nomor 1 Hajar Skuad Garuda 10-0!
5 Negara Grup C Kualifkasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang Bantai Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

TAK banyak yang tahu, 5 negara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ternyata pernah bantai Timnas Indonesia. Fakta tersebut jelas harus diwaspadai oleh pasukan Shin Tae-yong agar hal serupa tidak terulang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dipastikan tergabung di Grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Babak ketiga pun akan mulai dimainkan pada 5 September 2024 dan berakhir 10 Juni 2025.

Nantinya Timnas Indonesia akan memainkan 10 laga, yang mana terbagi menjadi lima laga kandang dan lima pertandingan tandang. Hanya dua tim teratas yang berhak merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026.

Lalu peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara untuk posisi lima dan keenam akan menyudahi perjuangannya di kualifikasi. Karena perjalanan Timnas Indonesia masih panjang, maka Garuda harus benar-benar hati-hati agar pembantaian tidak berulang lagi.

Berikut 5 Negara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang Bantai Timnas Indonesia:

5. China

Timnas China

Timnas Indonesia dan China menurut 11v11 sudah bertemu sejak 1957 dan sejak saat itu total ada 17 laga yang sudah kedua tim mainkan. Pada pertemuan pertamanya, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 pada 12 Mei 1957 pada ajang Kualifikasi Piala Dunia.

Namun, sisanya kebanyakan Garuda kalah dari China, dengan rincian 3 kemenangan, 3 imbang, dan 11 kekalahan. Paling tragis terjadi di Piala Asia 2004, di mana Garuda kalah 0-5 dari China yang saat itu menjadi tuan rumahnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172616/cassandre_davis_hampir_menggagalkan_pernikahan_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguezcasidavis-B5fF_large.jpg
5 Perempuan Supercantik yang Hampir Gagalkan Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Nyaris Diberi Anak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172534/7_pemain_naturalisasi_tambahan_timnas_indonesia_ketimbang_saat_menang_2_0_atas_arab_saudi_pssi-87CI_large.jpg
7 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Ole Romeny!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/51/3172408/9_pemain_timnas_indonesia_yang_mirip_artis_tanah_air_dan_dunia_kellran-TEer_large.jpg
9 Pemain Timnas Indonesia yang Mirip Artis Tanah Air dan Dunia, Nomor 1 Kesayangan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/51/3172374/skuad_persib_bandung-dJxW_large.jpg
12 Pemain Super League yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629837/pengamat-sebut-babak-4-kualifikasi-piala-dunia-2026-sudah-dibeli-arab-saudi-dan-qatar-bli.webp
Pengamat Sebut Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sudah Dibeli Arab Saudi dan Qatar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/striker_timnas_indonesia_u_23_jens_raven_kanan_m.jpg
Tiket Timnas Indonesia U-23 Vs India Sudah Dijual, Cuma Rp50.000 Cek Jadwal dan Cara Belinya di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement