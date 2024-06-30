5 Negara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang Bantai Timnas Indonesia, Nomor 1 Hajar Skuad Garuda 10-0!

5 Negara Grup C Kualifkasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang Bantai Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

TAK banyak yang tahu, 5 negara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ternyata pernah bantai Timnas Indonesia. Fakta tersebut jelas harus diwaspadai oleh pasukan Shin Tae-yong agar hal serupa tidak terulang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dipastikan tergabung di Grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Babak ketiga pun akan mulai dimainkan pada 5 September 2024 dan berakhir 10 Juni 2025.

Nantinya Timnas Indonesia akan memainkan 10 laga, yang mana terbagi menjadi lima laga kandang dan lima pertandingan tandang. Hanya dua tim teratas yang berhak merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026.

Lalu peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara untuk posisi lima dan keenam akan menyudahi perjuangannya di kualifikasi. Karena perjalanan Timnas Indonesia masih panjang, maka Garuda harus benar-benar hati-hati agar pembantaian tidak berulang lagi.

Berikut 5 Negara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang Bantai Timnas Indonesia:

5. China





Timnas Indonesia dan China menurut 11v11 sudah bertemu sejak 1957 dan sejak saat itu total ada 17 laga yang sudah kedua tim mainkan. Pada pertemuan pertamanya, Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 pada 12 Mei 1957 pada ajang Kualifikasi Piala Dunia.

Namun, sisanya kebanyakan Garuda kalah dari China, dengan rincian 3 kemenangan, 3 imbang, dan 11 kekalahan. Paling tragis terjadi di Piala Asia 2004, di mana Garuda kalah 0-5 dari China yang saat itu menjadi tuan rumahnya.