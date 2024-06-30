Australia Enggan Remehkan Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia saat menghadapi Australia di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

AUSTRALIA enggan meremehkan Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Melalui laman resmi Timnas Australia, mereka menuliskan Skuad Garuda bukanlah lawan yang mudah.

Timnas Australia satu grup dengan Indonesia di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim akan bertemu dengan format kandang-tandang pada September 2024 dan Maret 2025 mendatang.

Socceroos -julukan Timnas Australia- akan terlebih dahulu bertamu ke Indonesia. Kemudian, mereka akan menjamu Skuad Garuda pada pertandingan kedua atau matchday ketujuh Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Secara statistik dalam 16 pertemuan, Timnas Indonesia kalah telak dari Australia. Skuad Garuda hanya mencatatkan satu kemenangan, tiga kali imbang, dan 12 kali kalah dari Socceroos.

Pada pertemuan terakhir, Timnas Australia berhasil menggulung Indonesia (4-0) di babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski begitu, Socceroos menolak untuk menganggap remeh Timnas Indonesia.

“Australia dan Indonesia akan bertemu untuk pertama kalinya sejak pertandingan babak 16 besar Piala Asia AFC Qatar 2023. Tim Australia menang 4-0 pada sore itu tetapi mereka tahu bahwa melawan Tim Garuda tidak akan mudah, yang terus berkembang di bawah bimbingan Shin Tae-yong dari Korea Selatan,” tulis laman resmi Timnas Australia, dikutip pada Minggu (30/6/2024).