Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Australia Enggan Remehkan Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |12:02 WIB
Australia Enggan Remehkan Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia saat menghadapi Australia di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

AUSTRALIA enggan meremehkan Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Melalui laman resmi Timnas Australia, mereka menuliskan Skuad Garuda bukanlah lawan yang mudah.

Timnas Australia satu grup dengan Indonesia di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim akan bertemu dengan format kandang-tandang pada September 2024 dan Maret 2025 mendatang.

Socceroos -julukan Timnas Australia- akan terlebih dahulu bertamu ke Indonesia. Kemudian, mereka akan menjamu Skuad Garuda pada pertandingan kedua atau matchday ketujuh Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Secara statistik dalam 16 pertemuan, Timnas Indonesia kalah telak dari Australia. Skuad Garuda hanya mencatatkan satu kemenangan, tiga kali imbang, dan 12 kali kalah dari Socceroos.

Pada pertemuan terakhir, Timnas Australia berhasil menggulung Indonesia (4-0) di babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski begitu, Socceroos menolak untuk menganggap remeh Timnas Indonesia.

“Australia dan Indonesia akan bertemu untuk pertama kalinya sejak pertandingan babak 16 besar Piala Asia AFC Qatar 2023. Tim Australia menang 4-0 pada sore itu tetapi mereka tahu bahwa melawan Tim Garuda tidak akan mudah, yang terus berkembang di bawah bimbingan Shin Tae-yong dari Korea Selatan,” tulis laman resmi Timnas Australia, dikutip pada Minggu (30/6/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175363/link_live_streaming_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_malam_ini_ada_di_akhir_artikel-G6Du_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175361/patrick_kluivert_resmi_mencoret_enam_pemain_timnas_indonesia_jelang_hadapi_timnas_arab_saudi-86op_large.jpeg
Breaking News: Patrick Kluivert Resmi Coret 6 Pemain Timnas Indonesia Jelang Hadapi Arab Saudi, Egy Maulana Vikri hingga Jordi Amat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175352/calvin_verdonk_resmi_absen_di_laga_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_dini_hari_nanti-Szui_large.jpg
Breaking News: Sumardji Pastikan Calvin Verdonk Absen di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175348/saddil_ramdani_yakin_1000_persen_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026-F4R9_large.jpg
Saddil Ramdani Yakin 1000 Persen Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Prediksi Menang 2-0 Lawan Arab Saudi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629599/saksikan-dua-laga-penentu-takdir-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-live-hanya-di-rcti-vvt.webp
Saksikan Dua Laga Penentu Takdir Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Live hanya DI RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/18/winger_timnas_indonesia_ragnar_oratmangoen.jpg
Dear Patrick Kluivert, Ragnar Oratmangoen Siap Starter Vs Arab Saudi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement