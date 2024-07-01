Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-16 Banjir Dukungan Usai Takluk 3-5 dari Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |22:35 WIB
Timnas Indonesia U-16 Banjir Dukungan Usai Takluk 3-5 dari Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024
Timnas Indonesia U-16 banjir dukungan usai kalah 3-5 dari Timnas Australia U-16 (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Timnas Indonesia U-16 banjir dukungan usai takluk 3-5 dari Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. Masyarakat tampak tidak masalah dengan kekalahan yang diderita anak asuh Nova Arianto.

Garuda Asia takluk 3-5 dari Australia U-16 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (1/7/2024) malam WIB. Sejatinya, Indonesia tampil sangat ciamik. Tapi sayang, mereka harus kerepotan setelah harus bermain 10 pemain karena Raihan Apriansyah diganjar kartu merah pada menit ke-27.

Timnas Indonesia U-16

Ada pun tiga gol Skuad Garuda Muda dicetak lewat brace Zahaby Gholy (3’, 45+5’) dan gol telat Josh Holong (90+3’). Sedangkan lima gol kemenangan Australia U-16 dicetak melalui brace Amlani Tatu (23’, 66’), Quinn Macnicol (45+3’), dan brace Anthony Stipe Didulica (77’, 86’).

Meski menelan kekalahan, tak sedikit warganet yang tetap bangga dengan perjuangan Timnas Indonesia U-16. Fans sepakbola Tanah Air memberikan dukungan pada kolom komentar akun instagram Timnas Indonesia. Mereka meminta Garuda Asia untuk lekas bangkit dari keterpurukannya ini.

“Terima kasih sudah berjuang dengan luar biasa Garuda Muda. Heads up and comeback stronger!” tulis akun instagram @dagne***

Kalian kalah terhormat, terima kasih Garuda Muda,” tulis akun @spor***

10 pemain, lawan Australia, cuma margin dua gol. Gokil,” tulis akun @malv***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/51/3030427/media-vietnam-sebut-timnas-indonesia-u-16-sombong-usai-bantai-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-eRKn82qLEL.jpg
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-16 Sombong Usai Bantai Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029947/masyarakat-vietnam-emosi-timnas-indonesia-u-16-permalukan-timnas-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-A2YFr5vhX4.jpg
Masyarakat Vietnam Emosi Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029728/erick-thohir-bangga-zahaby-gholy-jadi-pemain-terbaik-di-piala-aff-u-16-2024-bHmsi0JlD6.jpg
Erick Thohir Bangga Zahaby Gholy Jadi Pemain Terbaik di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029662/erick-thohir-sampaikan-pesan-untuk-timnas-indonesia-u-16-usai-raih-peringkat-3-piala-aff-u-16-2024-5OTFqyK3J0.jpg
Erick Thohir Sampaikan Pesan untuk Timnas Indonesia U-16 Usai Raih Peringkat 3 Piala AFF U-16 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1630211/link-live-streaming-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-skuad-garuda-menuju-piala-dunia-2026-odu.webp
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Skuad Garuda Menuju Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement