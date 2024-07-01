Timnas Indonesia U-16 Banjir Dukungan Usai Takluk 3-5 dari Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024

Timnas Indonesia U-16 banjir dukungan usai kalah 3-5 dari Timnas Australia U-16 (Foto: PSSI)

SOLO – Timnas Indonesia U-16 banjir dukungan usai takluk 3-5 dari Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. Masyarakat tampak tidak masalah dengan kekalahan yang diderita anak asuh Nova Arianto.

Garuda Asia takluk 3-5 dari Australia U-16 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (1/7/2024) malam WIB. Sejatinya, Indonesia tampil sangat ciamik. Tapi sayang, mereka harus kerepotan setelah harus bermain 10 pemain karena Raihan Apriansyah diganjar kartu merah pada menit ke-27.

Ada pun tiga gol Skuad Garuda Muda dicetak lewat brace Zahaby Gholy (3’, 45+5’) dan gol telat Josh Holong (90+3’). Sedangkan lima gol kemenangan Australia U-16 dicetak melalui brace Amlani Tatu (23’, 66’), Quinn Macnicol (45+3’), dan brace Anthony Stipe Didulica (77’, 86’).

Meski menelan kekalahan, tak sedikit warganet yang tetap bangga dengan perjuangan Timnas Indonesia U-16. Fans sepakbola Tanah Air memberikan dukungan pada kolom komentar akun instagram Timnas Indonesia. Mereka meminta Garuda Asia untuk lekas bangkit dari keterpurukannya ini.

“Terima kasih sudah berjuang dengan luar biasa Garuda Muda. Heads up and comeback stronger!” tulis akun instagram @dagne***

“Kalian kalah terhormat, terima kasih Garuda Muda,” tulis akun @spor***

“10 pemain, lawan Australia, cuma margin dua gol. Gokil,” tulis akun @malv***