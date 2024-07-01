Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Disikat Australia U-16 3-5, Timnas Indonesia U-16 Hadapi Vietnam U-16 di Perebutan Tempat Ketiga Piala AFF U-16 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |21:44 WIB
Timnas Indonesia U-16 menghadapi Timnas Vietnam U-16 di perebutan tempat ketiga Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)
SOLO – Timnas Indonesia U-16 gagal melaju ke partai final usai kalah dari Timnas Australia U-16 di babak semifinal Piala AFF U-16 2024. Alhasil, anak asuh Nova Arianto itu bakal bermain di perebutan tempat ketiga dengan menghadapi Timnas Vietnam U-16.

Garuda Asia takluk 3-5 dari Australia U-16 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (1/7/2024) malam WIB. Timnas Indonesia U-16 sejatinya tampil apik sejak menit awal namun harus kerepotan karena bermain 10 pemain usai Raihan Apriansyah diganjar kartu kuning kedua di menit ke-27.

Timnas Indonesia U-16

Ada pun tiga gol Skuad Garuda Muda dicetak lewat brace Zahaby Gholy (3’, 45+5’) dan gol telat Josh Holong (90+3’). Sedangkan lima gol kemenangan Australia U-16 dicetak melalui brace Amlani Tatu (23’, 66’), Quinn Macnicol (45+3’), dan brace Anthony Stipe Didulica (77’, 86’).

Hasil ini memutus laju Timnas Indonesia U-16 ke partai final Piala AFF U-16 2024. Selain itu, mereka juga sekaligus gagal mempertahankan gelar juara yang didapat sebelumnya pada edisi 2022.

Meski demikian, perjuangan Timnas Indonesia U-16 belum berakhir. Mierza Firjatullah dan kolega bakal meladeni kekuatan Vietnam U-16 di perebutan tempat ketiga. The Young Golden Star Warriors itu menelan kekalahan pahit 1-2 dari Timnas Thailand U-16 di babak semifinal.

