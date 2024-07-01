Jadwal Final Piala AFF U-16 2024: Rematch Timnas Thailand U-16 vs Timnas Australia U-16!

Jadwal Final Piala AFF U-16 2024 antara Timnas Thailand vs Timnas Australia U-16 sudah diketahui (Foto: Socceroos)

SOLO – Jadwal final Piala AFF U-16 2024 sudah diketahui. Laga antara Timnas Thailand U-16 vs Timnas Australia U-16 itu akan berlangsung Rabu 3 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Thailand U-16 melaju ke babak final usai mengalahkan Timnas Vietnam U-16 dengan skor 2-1 di babak semifinal. Laga itu dilangsungkan Senin (1/7/2024) sore WIB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Sementara itu, Australia U-16 melenggang ke partai puncak usai menaklukkan tuan rumah Timnas Indonesia U-16 dengan skor 3-5. Laga itu juga dilangsungkan di Stadion Manahan pukul 19.30 WIB.

Dengan demikian, Indonesia U-16 akan bersua Vietnam U-16 pada perebutan tempat ketiga. Duel ulangan final Piala AFF U-16 2022 itu akan dilangsungkan Rabu 3 Juli 2024 pukul 15.00 WIB di Stadion Manahan.

Pada perjumpaan dua tahun lalu, Indonesia sukses menang dengan skor tipis 1-0. Anak asuh Nova Arianto diharapkan dapat mengulangi prestasi manis itu sebagai hadiah hiburan.