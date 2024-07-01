Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024: Kalah 3-5, Garuda Asia Gagal Pertahankan Gelar Juara

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |21:32 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024: Kalah 3-5, Garuda Asia Gagal Pertahankan Gelar Juara
Timnas Indonesia U-16 kalah 3-5 dari Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 kalah dari Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024, pada Senin (1/7/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, skuad asuhan Nova Arianto itu tepatnya kalah dengan skor 3-5.

Dua gol Timnas Indonesia U-16 yang dicetak Zahaby Gholy dan satu gol lagi dari Josh Holong nyatanya tak mampu meredam permainan Australia U-16. Dengan kekalahan itu, Timnas Indonesia U-16 batal ke final, sekaligus gagal mempertahankan gelar juara.

Kendati demikian, Timnas Indonesia U-16 masih memiliki satu laga lagi. Yakni melawan Vietnam U-16 untuk memperebutkan peringkat ketiga. Sementara Australia U-16 akan berjumpa Thailand U-16 di final.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejatinya Timnas Indonesia U-16 bermain baik di awal babak pertama, terbukti Garuda Asia mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan tiga menit. Keunggulan Timnas Indonesia U-16 itu dicetak oleh Zahaby Gholy.

Semenjak unggul, Australia U-16 semakin bermain menekan. Beruntung, Nur Ichsan bermain apik di bawah mistar gawang.

Zahaby Gholy

Setidaknya ada empat peluang emas Australia U-16 mampu dihalau Nur Ichsan. Namun, petaka datang di menit 20-an.

Rayhan melakukan pelanggaran di dekat area kotak terlarang. Beruntung wasit tidak menunjuk titik putih.

Namun, Amlani Tatu mampu mengeksekusi tendangan bebas dengan baik. Australia U-16 mampu mencetak gol dan membuat laga menjadi sama kuat 1-1 di menit 24.

Kesialan kembali menimpa Timnas Indonesia U-16 di menit 28. Sebab Rayhan lagi-lagi melakukan pelanggaran keras, sehingga wasit memberikan kartu kuning kedua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/51/3030427/media-vietnam-sebut-timnas-indonesia-u-16-sombong-usai-bantai-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-eRKn82qLEL.jpg
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-16 Sombong Usai Bantai Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029947/masyarakat-vietnam-emosi-timnas-indonesia-u-16-permalukan-timnas-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-A2YFr5vhX4.jpg
Masyarakat Vietnam Emosi Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029728/erick-thohir-bangga-zahaby-gholy-jadi-pemain-terbaik-di-piala-aff-u-16-2024-bHmsi0JlD6.jpg
Erick Thohir Bangga Zahaby Gholy Jadi Pemain Terbaik di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029662/erick-thohir-sampaikan-pesan-untuk-timnas-indonesia-u-16-usai-raih-peringkat-3-piala-aff-u-16-2024-5OTFqyK3J0.jpg
Erick Thohir Sampaikan Pesan untuk Timnas Indonesia U-16 Usai Raih Peringkat 3 Piala AFF U-16 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630539/tbk-sport-festival-2025-segera-bergulir-sajikan-tantangan-baru-untuk-pecinta-sepeda-pzy.webp
TBK Sport Festival 2025 Segera Bergulir, Sajikan Tantangan Baru untuk Pecinta Sepeda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement