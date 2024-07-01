Hasil Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024: Kalah 3-5, Garuda Asia Gagal Pertahankan Gelar Juara

Timnas Indonesia U-16 kalah 3-5 dari Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 kalah dari Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024, pada Senin (1/7/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, skuad asuhan Nova Arianto itu tepatnya kalah dengan skor 3-5.

Dua gol Timnas Indonesia U-16 yang dicetak Zahaby Gholy dan satu gol lagi dari Josh Holong nyatanya tak mampu meredam permainan Australia U-16. Dengan kekalahan itu, Timnas Indonesia U-16 batal ke final, sekaligus gagal mempertahankan gelar juara.

Kendati demikian, Timnas Indonesia U-16 masih memiliki satu laga lagi. Yakni melawan Vietnam U-16 untuk memperebutkan peringkat ketiga. Sementara Australia U-16 akan berjumpa Thailand U-16 di final.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejatinya Timnas Indonesia U-16 bermain baik di awal babak pertama, terbukti Garuda Asia mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan tiga menit. Keunggulan Timnas Indonesia U-16 itu dicetak oleh Zahaby Gholy.

Semenjak unggul, Australia U-16 semakin bermain menekan. Beruntung, Nur Ichsan bermain apik di bawah mistar gawang.

Setidaknya ada empat peluang emas Australia U-16 mampu dihalau Nur Ichsan. Namun, petaka datang di menit 20-an.

Rayhan melakukan pelanggaran di dekat area kotak terlarang. Beruntung wasit tidak menunjuk titik putih.

Namun, Amlani Tatu mampu mengeksekusi tendangan bebas dengan baik. Australia U-16 mampu mencetak gol dan membuat laga menjadi sama kuat 1-1 di menit 24.

Kesialan kembali menimpa Timnas Indonesia U-16 di menit 28. Sebab Rayhan lagi-lagi melakukan pelanggaran keras, sehingga wasit memberikan kartu kuning kedua.