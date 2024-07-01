Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |18:00 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024 Malam Ini
Link live streaming Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Indonesia tersebut akan berlangsung pada Senin (1/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Ya, malam ini akan menjadi momen bagi pasukan Nova Arianto untuk membuktikan diri bahwa mereka layak untuk tampil di final Piala AFF U-16 2024. Sejauh ini, tim berjuluk Garuda Asia itu sudah memperlihatkan permainan yang apik.

Timnas Indonesia U-16 lolos ke semifinal dengan penampilan sempurna di fase grup. Sebab Timnas Indonesia U-16 mampu melaju dengan tiga kemenangan, yakni saat melawan Singapura (3-0), Filipina (3-0), dan Laos (6-1).

Hanya Timnas Indonesia U-16 yang mampu melahan tiga laga fase grup dengan kemenangan di Piala AFF U-16 2024. Jadi, tidak heran jika Garuda Asia cukup dijagokan untuk menang dan lolos ke final turnamen tersebut.

Timnas Indonesia U-16

Kendati demikian, Australia U-16 bukanlan lawan yang lemah. Berbeda dengan lawan-lawan Timnas Indonesia U-16 di Grup A, Australia U-16 merupakan tim kuat.

Terbukti Australia U-16 mampu menjadi juara Grup C yang berisikan Thailand, Malaysia, hingga Timor Leste. Jadi, Nova Arianto jelas wajib waspada.

Halaman:
1 2
      
