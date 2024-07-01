Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Vietnam U-16 vs Thailand U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024: Menang 2-1, Gajah Perang ke Final!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |17:30 WIB
Hasil Timnas Vietnam U-16 vs Thailand U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024: Menang 2-1, Gajah Perang ke Final!
Suasana laga Timnas Vietnam U-16 vs Thailand U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. (Foto: Instagram/changsuek)
SOLO – Tim Nasional (Timnas) Thailand U-16 berhasil memastikan diri lolos ke final Piala AFF U-16 2024. Kepastian itu diraih usai tim berjuluk Gajah Perang itu menang 2-1 atas Vietnam U-16 di semifinal yang berlangsung pada Senin (1/7/2024) sore WIB.

Bermain di Stadion Manahan, Solo, sejatinya kedua tim bermain sangat sengit. Terbukti pada babak pertama laga Vietnam U-16 vs Thailand U-16 berakhir dengan skor sama kuat 0-0.

Lalu semuanya berubah di babak kedua. Vietnam U-16 menjadi tim pertama yang unggul lebih dahulu,

Tepatnya pada menit ke-52, Dau Hong Phong mampu membobol gawang Thailand U-16. Untungnya delapan menit berselang Thailand dapat menyamakan kedudukan.

Adalah Phuriphan Phothong yang membuat kedudukan menjadi sama kuat 1-1. Laga pun setelahnya kembali berjalan ketat.

Timnas Vietnam U-16 vs Thailand U-16

Namun, ketika laga seperti hendak berakhir dengan skor 1-1 di waktu normal. Thailand U-16 berhasil mengamuk.

