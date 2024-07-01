Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Vietnam U-16 vs Timnas Thailand U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024: Laga Berjalan Sengit!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |15:57 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Vietnam U-16 vs Timnas Thailand U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024: Laga Berjalan Sengit!
Berikut hasil babak pertama Timnas Vietnam U-16 vs Timnas Thailand U-16. (Foto: X/@AFFPresse)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Vietnam U-16 vs Timnas Thailand U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024 sudah diketahui. Setelah bermain 45 menit di Stadion Manahan Solo pada Senin (1/7/2024) sore WIB, skor sama kuat 0-0.

Dalam laga ini, Timnas Thailand U-16 benar-benar mendominasi laga. Sejumlah peluang didapat skuad asuhan Jadet Meelarp di babak pertama.

Timnas Thailand U-16 ingin menunjukan meski hanya finis sebagai runner-up grup Grup C, mereka bisa menyaingi atau bahkan berpotensi mengalahkan juara Grup B, Timnas Vietnam U-16.

Namun, serangkaian serangan Thailand U-16 berhasil dimentahkan lini pertahanan Vietnam U-16. Alhasil, hingga babak pertama usai, skor sama kuat 0-0.

Menarik menanti tim mana yang memenangkan pertandingan sore ini. Sebab, siapa yang memenangkan laga bakal lolos ke final Piala AFF U-16 2024.

Final Piala AFF U-16 2024 akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 19.30 WIB. Pemenang laga Vietnam U-16 vs Thailand U-16 akan menghadapi pemenang laga Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16.

Halaman:
1 2
      
