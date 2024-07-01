Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Prancis vs Belgia di Euro 2024: Menanti Ledakan Kylian Mbappe, Klik di Sini!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |11:15 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Prancis vs Belgia di Euro 2024: Menanti Ledakan Kylian Mbappe, Klik di Sini!
Kapten Timnas Prancis, Kylian Mbappe (Foto: Reuters)
A
A
A

BINTANG Timnas Prancis, Kylian Mbappe, memberikan ancaman untuk Belgia jelang bentrokan kedua tim di 16 besar Euro 2024. Mbappe mengklaim dirinya siap menyingkirkan Rode Duivels -julukan Timnas Belgia.

Timnas Prancis akan berhadapan dengan Belgia di babak 16 besar Euro 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Dusseldorf Arena, Dusseldorf, Jerman pada Senin (1/7/2024) pukul 23.00 WIB.

Laga tersebut akan menjadi pertemuan keenam bagi kedua tim di turnamen Euro sejak terakhir kali pada edisi 1984. Secara statistik, Les Bleus kalah dari The Red Devils -julukan Timnas Belgia- yang mencatatkan dua kemenangan dan dua kali imbang.

Walau kalah secara statistik, Mbappe menegaskan timnya membidik kemenangan dalam laga mendatang. Calon pemain Real Madrid itu mengatakan, Timnas Prancis dalam semangat membara untuk menumbangkan Belgia.

"Kami sangat senang berada di sini, memainkan pertandingan yang luar biasa besok. Ini adalah kompetisi baru, tetapi kami siap untuk bersaing dan kami berharap akan menang besok," kata Mbappe dinukil dari laman resmi Euro 2024, Senin (1/7/2024).

"Saya pikir selalu ada semangat yang sama; hanya saja situasinya berbeda. Kami selalu ingin menang, kami tidak sabar untuk menang, jadi sekarang tergantung pada kami untuk membuktikannya di lapangan besok (melawan Belgia). Kami siap," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630241/timnas-indonesia-jatuh-ke-dasar-klasemen-grup-b-usai-takluk-dari-arab-saudi-sgk.webp
Timnas Indonesia Jatuh ke Dasar Klasemen Grup B usai Takluk dari Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement