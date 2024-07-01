Jadwal Siaran Langsung Timnas Prancis vs Belgia di Euro 2024: Menanti Ledakan Kylian Mbappe, Klik di Sini!

BINTANG Timnas Prancis, Kylian Mbappe, memberikan ancaman untuk Belgia jelang bentrokan kedua tim di 16 besar Euro 2024. Mbappe mengklaim dirinya siap menyingkirkan Rode Duivels -julukan Timnas Belgia.

Timnas Prancis akan berhadapan dengan Belgia di babak 16 besar Euro 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Dusseldorf Arena, Dusseldorf, Jerman pada Senin (1/7/2024) pukul 23.00 WIB.

Laga tersebut akan menjadi pertemuan keenam bagi kedua tim di turnamen Euro sejak terakhir kali pada edisi 1984. Secara statistik, Les Bleus kalah dari The Red Devils -julukan Timnas Belgia- yang mencatatkan dua kemenangan dan dua kali imbang.

Walau kalah secara statistik, Mbappe menegaskan timnya membidik kemenangan dalam laga mendatang. Calon pemain Real Madrid itu mengatakan, Timnas Prancis dalam semangat membara untuk menumbangkan Belgia.

"Kami sangat senang berada di sini, memainkan pertandingan yang luar biasa besok. Ini adalah kompetisi baru, tetapi kami siap untuk bersaing dan kami berharap akan menang besok," kata Mbappe dinukil dari laman resmi Euro 2024, Senin (1/7/2024).

"Saya pikir selalu ada semangat yang sama; hanya saja situasinya berbeda. Kami selalu ingin menang, kami tidak sabar untuk menang, jadi sekarang tergantung pada kami untuk membuktikannya di lapangan besok (melawan Belgia). Kami siap," tambahnya.