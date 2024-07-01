Prediksi Skor Prancis vs Belgia di Euro 2024: Les Bleus Siap Habis-habisan ke Perempatfinal!

PREDIKSI skor Prancis vs Belgia di Euro 2024 akan jadi pembahasan kali ini. Kedua tim akan saling berhadapan di babak 16 besar.

Pertandingan antara Timnas Prancis vs Belgia akan berlangsung di Stadion Merkur Spiel, Senin (1/7/2024). Laga dijadwalkan digelar pada pukul 23.00 WIB.

Les Bleus -julukan Timnas Prancis- siap tampil habis-habisan di laga kontra Belgia. Kylian Mbappe dan rekan-rekan bakal membuktikan diri demi tiket ke perempatfinal.

Laga kontra Belgia jelas takkan berjalan mudah bagi Timnas Prancis. Pelatih Didier Deschamps bahkan sama sekali tak gentar meski timnya berada di bagan neraka pada babak 16 besar Euro 2024.

"Kami lolos. Jika lolos, berarti Anda sudah lebih baik dari tim lain. Kami akan memanfaatkannya semaksimal mungkin, dan kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk siapa pun yang kami hadapi selanjutnya,” tutur Deschamps di laman resmi UEFA.