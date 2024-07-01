Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Semifinal Piala AFF U-16 2024 Malam Ini: Menanti Dobrakan Nova Arianto!

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di semifinal Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di semifinal Piala AFF U-16 2024 sudah dirilis. Laga akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Senin (1/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Laga ini krusial bagi kedua tim, mengingat hanya tim pemenang yang diizinkan lolos ke final Piala AFF U-16 2024. Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, meminta Mochammad Mierza Firjatullah dan kawan-kawan tampil tanpa beban.

(Timnas Indonesia U-16 siap tempur di semifinal Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)

Sebab, lawan yang dihadapi kali ini berbeda levelnya ketimbang tim-tim yang dihadapi di fase grup, yakni Filipina U-16, Singapura U-16 dan Laos U-16. Australia U-16 menunjukan kemapanan di laga-laga Grup C.

Setelah bermain 0-0 dengan Thailand U-16, skuad asuhan Brad Maloney itu menang 2-0 atas Malaysia U-16 dan menggilas Timor Leste U-16 (12-0).

"Kami berharap pemain bermain tanpa beban. Apalagi saat ini seluruh pemain mengalami perkembangan yang positif sejak laga perdana di turnamen ini," kata Nova Arianto, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI.

Nova Arianto pun mewaspadai sejumlah pemain Timnas Australia U-16. Ia menilai para pemain Australia U-16 masuk kateogori lincah meski memiliki postur tubuh yang tinggi menjulang.