HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

EURO Semakin Panas, Jangan Sampai Ketinggalan Beli Paket EURO 2024 di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |10:36 WIB
EURO Semakin Panas, Jangan Sampai Ketinggalan Beli Paket EURO 2024 di Vision+
Saksikan pertandingan Euro 2024 melalui live streaming di Vision+ (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Memasuki babak 16, semarak EURO 2024 semakin terasa. Pertandingan demi pertandingan kian sengit, menghadirkan momen-momen menegangkan yang tak terlupakan bagi para pecinta sepak bola. Agar tidak ketinggalan momen seru EURO 2024, segera beli Paket EURO 2024 di Vision+. Dengan paket ini, Anda bisa menikmati seluruh pertandingan secara legal hingga final di sini.

Nikmati pertandingan dengan kualitas gambar yang jernih dan tajam, seolah-olah berada langsung di stadion. Akses Vision+ di berbagai perangkat, seperti smartphone, tablet, laptop, dan smart TV, sehingga Anda bisa menonton pertandingan di mana saja dan kapan saja. Cara beli paket EURO 2024 di Vision+:

1. Unduh aplikasi Vision+ di App Store atau Google Play Store

2. Buat akun Vision+ atau masuk ke akun yang sudah ada

3. Pilih menu “Paket”

4. Pilih "EURO 2024"

5. Pilih metode pembayaran yang diinginkan

6. Selesaikan pembayaran

