HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Semifinal Piala AFF U-16 2024 Hari Ini: Vietnam U-16 vs Thailand U-16 dan Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |05:05 WIB
Jadwal Semifinal Piala AFF U-16 2024 Hari Ini: Vietnam U-16 vs Thailand U-16 dan Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16!
Timnas Indonesia U-16 akan bersua Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Jadwal semifinal Piala AFF U-16 2024 hari ini akan dibahas Okezone. Ada dua laga seru yang akan digelar yakni Timnas Vietnam U-16 melawan Timnas Thailand U-16 dan Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16.

Kedua pertandingan itu akan dihelat Senin (1/7/2024) pukul 15.00 WIB dan 19.30 WIB di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Duel antara Vietnam vs Thailand bakal dimainkan lebih dulu atau pada sore hari.

Timnas Vietnam U-16

Vietnam tampil sebagai juara Grup B Piala AFF U-16 2024. Mereka akan ditantang Thailand sebagai pemegang gelar runner-up terbaik di ajang kali ini.

Meski begitu, Thailand bisa dibilang melewati sebuah fase grup yang sengit. Betapa tidak, mereka berhadapan dengan Timnas Australia U-16 dan Timnas Malaysia U-16 di Grup C Piala AFF U-16 2024.

Sementara itu, Vietnam relatif tak menemukan kesulitan berarti. Mereka sempat dikejutkan oleh Timnas Kamboja U-16 dengan skor 1-1. Namun, laga sisanya dimenangi dengan skor telak.

Pemenang laga ini akan bersua antara Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16. Pertemuan itu tak terhindarkan setelah Garuda Asia finis sebagai juara Grup A, sementara The Joeys pemuncak Grup C.

Halaman:
1 2
      
