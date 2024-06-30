Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16: Nova Arianto Minta Bantuan Matthew Baker untuk Cari Tahu Kekuatan Lawan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |22:00 WIB
Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16: Nova Arianto Minta Bantuan Matthew Baker untuk Cari Tahu Kekuatan Lawan
Pemain Timnas Indonesia U-16, Matthew Baker. (Foto: Instagram/mat_baker09)
A
A
A

SOLO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16, Nova Arianto melakukan berbagai cara agar bisa mengalahkan Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. Salah satunya dengan menanyakan pendapatkan anak buahnya, Matthew Baker yang berasal dari lahir dan besar di Australia.

Laga antara Timnas Indonesia U-16 menghadapi Australia berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Senin (1/7/2024) malam WIB. Pertandingan pun berlangsung ketat, karena kedua tim sama-sama bertekad mendapatkan tiket final.

Selain itu, Timnas Indonesia U-16 dan Australia juga belum menelan kekalahan di fase grup serta sama-sama berstatus juara grup. Hal tersebut membuat kedua tim bakal mempertahankan hasil positif selama tampil di Piala AFF U-16 2024.

Sementara menghadapi Australia, Nova Arianto mengaku meminta bantuan Matthew Baker yang bermain di Melbourne City untuk mencari tahu kekuatan lawan. Meski belum secara detail, tetapi ia menilai Australia memiliki tiga pemain yang harus diwaspadai.

Matthew Baker

"Kita ketahui pemain kita ada Matthew Baker yang bermain di Melbourne City dan saya sempat bertanya kepada Baker, ada sekitar tiga atau dua pemain yang temannya selama di klub," kata Nova Arianto di Solo, Minggu (30/6/2024).

"Tapi jujur saya belum bertanya secara detail apa kelebihan dari mereka atau apapun, tetapi saya mencoba menggali itu agar kita semua tau tim Australia seperti apa," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/51/3030427/media-vietnam-sebut-timnas-indonesia-u-16-sombong-usai-bantai-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-eRKn82qLEL.jpg
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-16 Sombong Usai Bantai Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029947/masyarakat-vietnam-emosi-timnas-indonesia-u-16-permalukan-timnas-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-A2YFr5vhX4.jpg
Masyarakat Vietnam Emosi Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029728/erick-thohir-bangga-zahaby-gholy-jadi-pemain-terbaik-di-piala-aff-u-16-2024-bHmsi0JlD6.jpg
Erick Thohir Bangga Zahaby Gholy Jadi Pemain Terbaik di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029662/erick-thohir-sampaikan-pesan-untuk-timnas-indonesia-u-16-usai-raih-peringkat-3-piala-aff-u-16-2024-5OTFqyK3J0.jpg
Erick Thohir Sampaikan Pesan untuk Timnas Indonesia U-16 Usai Raih Peringkat 3 Piala AFF U-16 2024
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1630137/calvin-verdonk-absen-di-laga-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-cdg.jpg
Calvin Verdonk Absen di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/04/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes.jpg
Maarten Paes Bikin Arab Saudi Frustrasi Lagi? Statistik sang Kiper Bikin Ngeri!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement