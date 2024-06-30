Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16: Nova Arianto Minta Bantuan Matthew Baker untuk Cari Tahu Kekuatan Lawan

SOLO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16, Nova Arianto melakukan berbagai cara agar bisa mengalahkan Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. Salah satunya dengan menanyakan pendapatkan anak buahnya, Matthew Baker yang berasal dari lahir dan besar di Australia.

Laga antara Timnas Indonesia U-16 menghadapi Australia berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Senin (1/7/2024) malam WIB. Pertandingan pun berlangsung ketat, karena kedua tim sama-sama bertekad mendapatkan tiket final.

Selain itu, Timnas Indonesia U-16 dan Australia juga belum menelan kekalahan di fase grup serta sama-sama berstatus juara grup. Hal tersebut membuat kedua tim bakal mempertahankan hasil positif selama tampil di Piala AFF U-16 2024.

Sementara menghadapi Australia, Nova Arianto mengaku meminta bantuan Matthew Baker yang bermain di Melbourne City untuk mencari tahu kekuatan lawan. Meski belum secara detail, tetapi ia menilai Australia memiliki tiga pemain yang harus diwaspadai.

"Kita ketahui pemain kita ada Matthew Baker yang bermain di Melbourne City dan saya sempat bertanya kepada Baker, ada sekitar tiga atau dua pemain yang temannya selama di klub," kata Nova Arianto di Solo, Minggu (30/6/2024).

"Tapi jujur saya belum bertanya secara detail apa kelebihan dari mereka atau apapun, tetapi saya mencoba menggali itu agar kita semua tau tim Australia seperti apa," ujarnya.