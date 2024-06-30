Bukannya Khawatir, Nova Arianto Justru Senang Timnas Indonesia U-16 Jumpa Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024

SOLO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16, Nova Arianto tak khawatir sama sekali Garuda Asia akan melawan Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. Nova justru merasa senang karena laga tersebut bisa menjadi persiapan Garuda Asia sebelum kedua tim kembali berjumpa di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Duel antara Timnas Indonesia U-16 dengan Australia akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Senin (1/7/2024) malam WIB. Pemenang di laga nanti, akan melaju ke babak final.

Meski Australia tampil apik di fase grup Piala AFF U-16 2024 dengan mencetak 14 gol tanpa kemasukan, Nova Arianto tetap senang Timnas Indonesia U-16 berjumpa tim Kangguru tersebut. Sebab, ia ingin melihat sejauh mana persiapan Timnas Indonesia U-17 untuk tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

"Jadi memang saya bersyukur bisa bertemu dengan Australia karena sekali lagi kita bisa melihat sejauh mana kemampuan kita untuk menghadapi Australia, karena kita akan bertemu lagi di Kualifikasi AFC. Saya mau lihat sejauh mana mental pemain dalam menghadapi tim yang secara level di atas kami," kata Nova Arianto di Solo, Minggu (30/6/2024).

Pelatih berusia 44 tahun itu pun mengatakan menghadapi Australia di semifinal Piala AFF U-16 2024 bisa menjadi pengalaman para pemainnya. Pasalnya, Nova Arianto menilai para pemainnya bisa lebih siap sebelum Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 tetapi juga akan melihat kondisi dan mental untuk pertandingan nanti.